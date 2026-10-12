Video de Mercedes Saravia llorando por asesinato de su sobrino es de 2019, no de 2026

“Hoy nos tocó a nosotros, dice”, se lee literalmente en el texto sobrepuesto de un clip de TikTok, compartido más de 1,770 veces desde el 11 de octubre.

Sin embargo, la secuencia está fuera de contexto. LA PRENSA Verifica constató que las imágenes corresponden al 9 de mayo de 2019, cuando Saravia brindó declaraciones a medios de comunicación tras el asesinato de su sobrino en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.

San Pedro Sula, Honduras Circula en redes sociales un video de Mercedes Saravia, dirigente del Partido Nacional, llorando mientras habla sobre un hecho de violencia. La grabación es difundida como si correspondiera a un suceso ocurrido en 2026.

El análisis permitió localizar en Facebook el mismo video que aparece en la publicación viral. La grabación fue difundida el 9 de mayo de 2019 y muestra a Mercedes Saravia brindando declaraciones sobre el asesinato de su sobrino.

Para determinar el origen de las imágenes, LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda inversa de fotogramas clave mediante InVID-WeVerify, una extensión de Google que permite extraer imágenes de videos y rastrear coincidencias en buscadores.

Este registro constituye una evidencia clave para establecer la antigüedad del material: el video ya circulaba en redes sociales siete años antes de 2026. Por esa razón, las imágenes no corresponden a un hecho ocurrido durante ese año.

En la secuencia se observa a Saravia llorando mientras expresa su dolor por la muerte de su familiar y solicita a las autoridades que investiguen el crimen.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Saravia expresó entre lágrimas: “¡Ay, Señor bendito! Que seas tú quien tome el control de esta situación, me mataron a mi sobrino”.

Asimismo, pidió a las autoridades que su sobrino “no se convirtiera en una cifra más de la Secretaría de Seguridad” y manifestó que “otras familias hondureñas también habían atravesado situaciones similares”.

LA PRENSA Verifica realizó además una búsqueda en Google con las palabras clave “Mercedes Saravia + asesinato + sobrino + colonia Kennedy + 2019” para comprobar las circunstancias en las que fueron brindadas esas declaraciones.

El rastreo permitió localizar una nota de EL HERALDO , publicada el 9 de mayo de 2019 bajo el título “Matan en la Kennedy a sobrino de Mercedes Saravia, dirigente de padres de familia”.

La publicación informó que un joven de 25 años, identificado como Ovidio Lanza, fue asesinado la noche de ese jueves en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. La víctima era sobrino de Saravia, quien entonces era presidenta de la organización Volvamos a Clases.

El hecho también fue reportado ese día por LA PRENSA . El medio detalló que la víctima dejó un hijo de un año y que agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

En conclusión, el video de Mercedes Saravia que circula como si mostrara un hecho de inseguridad ocurrido en 2026 está fuera de contexto. La grabación corresponde a mayo de 2019.