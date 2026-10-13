Bancada de Libre no solicitó al Congreso L500,000 mensuales por la salud del expresidente Manuel Zelaya

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que asegura que la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) solicitó al Congreso Nacional una asignación mensual de 500,000 lempiras para cubrir los gastos médicos del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Sin embargo, es falso que la bancada haya solicitado ese dinero. Ronald Panchame, jefe de la bancada de Libre, desmintió la versión en su cuenta de Facebook y confirmó a LA PRENSA Verifica que no se ha hecho tal petición.
Además, la fotografía que acompaña la entrada viral corresponde a un proceso médico que vivió Zelaya en 2015.
“Bancada de Libre pide al Congreso medio millón de Lempiras ( L500,000.00) Mensuales para cubrir Gastos médicos del expresidente Manuel Zelaya Rosales”, se lee literalmente en un arte que ha sido compartido desde el 9 de octubre en TikTok.
La desinformación se mueve en redes después de que el expresidente Manuel Zelaya informara que fue sometido a una intervención quirúrgica en septiembre debido a una complicación de salud. Posteriormente, viajó a México para continuar con evaluaciones médicas especializadas.
No hay tal petición
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Bancada Libre + medio millón + Congreso Nacional + Manuel Zelaya” no permitió localizar noticias, publicaciones, comunicados ni información pública que respalde la supuesta solicitud presentada ante el Congreso Nacional.
LA PRENSA Verifica también consultó a Ronald Panchamé, jefe de la bancada de Libre, sobre la supuesta solicitud de 500,000 lempiras mensuales para cubrir los gastos médicos del expresidente Manuel Zelaya.
Panchamé confirmó que la información difundida en redes sociales es falsa y respondió textualmente: “Es falsa esa noticia”.
El diputado ya había desmentido la misma versión, difundida anteriormente en otra red social, a través de su cuenta de Facebook.
Además, la imagen utilizada en la publicación viral corresponde a 2015, cuando el exmandatario fue intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos por una fractura de cadera.
Por lo tanto, es falso que la bancada de Libre haya solicitado al Congreso Nacional una mensualidad de medio millón de lempiras para cubrir los gastos médicos de Manuel Zelaya.