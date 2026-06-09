Video de mujer rompiendo un contador con martillo no fue grabado en Honduras, sino en República Dominicana

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video en el que se observa a una mujer rompiendo con una almágana un contador de energía eléctrica instalado en lo que aparenta ser la fachada de una vivienda. La publicación afirma que el hecho ocurrió en Honduras por el alto costo del servicio. Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia fue grabada en República Dominicana, no en Honduras. “Mujer hondureña quiebra con un martillo el contador de energía eléctrica por los altos costos de la luz en Honduras”, se escucha en el audio de un post en TikTok que ha sido compartido decenas de veces desde el 20 de mayo.

Aunque en Honduras la tarifa de energía eléctrica registró incrementos recientes, el video viral no guarda relación con el país. Para el segundo trimestre de 2026, la tarifa promedio oficializada por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) aumentó 10.49 %. El ajuste representó un incremento de 0.51 lempiras por kilovatio hora (kWh), por lo que el costo promedio subió a 5.32 lempiras por kWh. Esta tarifa estará vigente hasta finales de junio, informó El Heraldo. No obstante, el impacto en la factura de los hogares hondureños también depende de los subsidios gubernamentales, que fueron objeto de ajustes y reestructuraciones, de acuerdo con información de LA PRENSA. Sobre este tema, Nasry Asfura, presidente de Honduras, indicó que el subsidio será focalizado para las personas que “de verdad lo necesiten”. Además, Leonardo Enrique Deras, comisionado de la CREE, informó que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se aplicará una nueva revisión tarifaria. Según explicó el funcionario, el ajuste será oficializado el 30 de junio, en cumplimiento de lo establecido por la ley.

Video de República Dominicana

Búsquedas en la web y en medios de comunicación no permitieron encontrar información fiable que confirmara que el video de una mujer destruyendo un contador de energía eléctrica corresponda a un hecho ocurrido en Honduras. Al realizar una pesquisa en TikTok con las palabras clave “mujer rompe contador de luz”, se localizaron varias publicaciones ( 1 , 2 , 3 ) que muestran la secuencia completa de la mujer dañando el medidor. Sin embargo, todas señalan que el hecho ocurrió en República Dominicana en marzo de 2026. En las grabaciones se escucha a la mujer quejarse por el elevado costo de la energía eléctrica con un acento característico de República Dominicana, distinto al hondureño.