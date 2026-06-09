Le Vote no publicó esta encuesta que sitúa a Nasralla como el político mejor evaluado en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen atribuida a la encuestadora Le Vote en la que se posiciona al excandidato presidencial Salvador Nasralla como el político mejor valorado en Honduras. Sin embargo, la publicación es falsa. Le Vote desmintió la autoría de la encuesta y la imagen no aparece publicada en sus redes sociales ni en su sitio web oficial. “SALVADOR NASRRALLA ES EL POLITICO CON MAYOR ACEPTACIÓN EN EL PAIS SEGÚN ENCUESTADORA LE VOTE” , dice textualmente la descripción de una en Facebook que ha sido compartida desde el 8 de junio de 2026.

Recientemente, el Ministerio Público abrió una investigación contra Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, por presuntas inconsistencias en el financiamiento de su campaña durante las elecciones generales de 2025. Como parte de las diligencias, la Fiscalía tomó declaración a Ivonne Ardón, comisionada presidenta de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), en calidad de testigo. Raúl Paniagua, apoderado legal de la funcionaria, informó que las pesquisas se encuentran en una fase inicial y buscan determinar si existieron diferencias entre los informes financieros presentados ante la UFTF y otros elementos contenidos en una denuncia interpuesta el 3 de marzo de 2026, como informó EL HERALDO. Entre las líneas de investigación figuran colectas realizadas en Estados Unidos, el uso de cuentas vinculadas a terceros y posibles aportaciones que habrían superado los límites establecidos por la legislación electoral. Nasralla negó las acusaciones y afirmó que todos los recursos captados para su campaña fueron depositados en una cuenta abierta a su nombre, conforme a las instrucciones de la UFTF. También rechazó haber utilizado cuentas de otras personas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la recopilación de información para establecer si existen responsabilidades administrativas o penales relacionadas con el manejo de los recursos de campaña.

Encuesta falsa

Una búsqueda en el sitio web de Le Vote no encontró registros del supuesto estudio ni de encuestas publicadas por la firma en los últimos días. Asimismo, una revisión de las redes sociales oficiales de la encuestadora ( Facebook , X , Instagram ) tampoco permitió localizar la supuesta encuesta viral que posiciona a Salvador Nasralla como el político mejor valorado de Honduras. La misma verificación condujo a una publicación de Le Vote en la que la empresa desmiente la autoría del sondeo que circula en redes sociales y que algunos usuarios presentan como auténtico. “Aclaramos información que ha sido difundida públicamente y que no ha sido elaborada ni publicada por Le Vote Honduras”, indicó la encuestadora en una publicación en X.