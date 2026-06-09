Sequía sí provocó la muerte de ganado en comunidades del sur, contrario a lo afirmado por Moisés Molina

San Pedro Sula, Honduras

Moisés Molina, secretario de Agricultura y Ganadería (SAG), aseguró que no se habían registrado muertes de ganado por la sequía en el país. “No hay reporte de animales muertos por esta sequía”, dijo a EL HERALDO Plus. Sin embargo, su afirmación es falsa. Una investigación realizada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus documentó la muerte de ganado por condiciones críticas que enfrentan los productores debido a la extrema sequía en varias comunidades del sur del país. Los recorridos realizados por el equipo periodístico en comunidades de Morolica, Orocuina y San Antonio de Flores evidenciaron la muerte de reses y testimonios de productores que desmienten lo aseverado por Molina. LA PRENSA Verifica pidió comentarios a Molina sobre su aseveración, pero hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Sí hubo muertes

El equipo de investigación de EL HERALDO Plus realizó un recorrido en las comunidades de Los Achotes, Nueva Morolica y Las Delicias, en el municipio de Morolica; La Trinidad, en Orocuina; San Antonio de Flores y la aldea La Moramulca, en Choluteca. El equipo periodístico encontró animales muertos, restos óseos de reses y semovientes que presentaban un estado de desnutrición extrema. Los productores consultados relacionaron las pérdidas con la prolongada sequía y la escasez de alimento. En la aldea Los Achotes, el rotativo acompañó al ganadero Rolando Pastrana, quien relató que había perdido seis vacas por el calor y la falta de agua. Durante la visita, mientras el ganadero mostraba a los periodistas una res debilitada que había logrado mantenerse con vida, el animal cayó al suelo y no pudo volver a levantarse. En esa misma comunidad, habitantes indicaron que decenas de animales habían muerto y señalaron que en Las Delicias existe un sector que los pobladores describen como un cementerio de vacas debido a la cantidad de reses fallecidas en las últimas semanas. Además, en los potreros y caminos se observaron restos de animales consumidos por aves de rapiña, lo que contradice lo aseverado por el funcionario hondureño.

Otros testimonios