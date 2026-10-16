Es falso que la cuñada de Bukele haya sido inscrita como candidata presidencial en Honduras

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula la versión de que Paola Michelle González Kawas, hondureña y cuñada del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, será candidata a la presidencia de Honduras, supuestamente por el partido Nuevas Ideas, de acuerdo con la descripción de la publicación.
Sin embargo, hasta el 15 de octubre de 2026 no existen registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen esa afirmación.
Además, una fuente del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que no se ha inscrito ningún partido ni aspirante presidencial para participar en las elecciones de 2029.
"ÚLTIMA HORA ESPOSA KARIM BUKELE CANDIDATA A PRESIDENTA EN HONDURAS", dice el texto superpuesto en una publicación de TikTok, compartida más de 150 veces desde el 13 de octubre de 2026.
Paola Michelle González Kawas es una hondureña originaria de San Pedro Sula, Cortés. Su nombre comenzó a tener mayor exposición pública en Honduras y El Salvador por su vínculo con la familia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
González Kawas está casada con Karim Alberto Bukele Ortez, hermano de Nayib Bukele y una de las personas vinculadas al círculo cercano del mandatario salvadoreño. Medios hondureños han señalado que la pareja mantiene un perfil discreto y alejado de la exposición pública.
Karim Bukele hizo pública su relación con González Kawas a finales de 2025, cuando compartió fotografías de ambos en su cuenta de Instagram. La pareja ha formado una familia y tiene un hijo.
Nada lo prueba
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Paola González Kawas + candidata presidencial + Honduras” y “Partido Nuevas Ideas + elecciones + Honduras” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen esa afirmación.
Aunque se localizaron publicaciones que la presentan como posible aspirante o que plantean que podría competir por la Presidencia, ninguna aporta documentación oficial que demuestre que su candidatura haya sido inscrita.
LA PRENSA Verifica también revisó el sitio web del Consejo Nacional Electoral y sus canales oficiales en redes sociales (Facebook y X). Hasta el 16 de octubre no aparece una comunicación que anuncie o certifique la inscripción de González Kawas como candidata presidencial.
El portal del CNE dispone de información y herramientas para consultar documentación relacionada con partidos políticos y procesos electorales.
Sin embargo, las búsquedas efectuadas en su portal de transparencia no localizaron una inscripción presidencial de González Kawas para un próximo proceso electoral. El organismo electoral tampoco ha publicado una nómina de candidatos para las elecciones generales de 2029 en la que figure su nombre.
En comunicación con LA PRENSA Verifica, el consejero del CNE Eduardo Fuentes confirmó que no se había inscrito ninguna nueva organización política.
“No se ha inscrito ningún nuevo partido”, aclaró Fuentes.
Solicitud de inscripción
Lo que sí arrojaron los registros públicos durante el rastreo es que existe un trámite relacionado con una organización denominada Unión Democrática Nuevas Ideas.
De acuerdo con información cotejada previamente por LA PRENSA Verifica, esa organización presentó una solicitud de inscripción ante el CNE. El trámite permanece pendiente y no significa que la agrupación haya obtenido ya el reconocimiento legal definitivo como partido político.
Información difundida el 15 de octubre señala que la solicitud de inscripción de Unión Democrática Nuevas Ideas fue presentada el 14 de julio de 2026 ante el organismo electoral. La presentación de esa petición constituye el inicio de un procedimiento para intentar obtener reconocimiento como partido, no la inscripción de una candidatura presidencial.
El Reglamento de Inscripción de Partidos Políticos del CNE establece requisitos y procedimientos específicos que deben cumplir las organizaciones que pretenden obtener su reconocimiento legal. Por lo tanto, presentar una solicitud ante el organismo no equivale automáticamente a convertirse en un partido político inscrito.
Tampoco significa que las personas mencionadas por los promotores de una organización queden inscritas automáticamente como candidatas. La inscripción de un partido político y la inscripción de candidatos a cargos de elección popular corresponden a procedimientos electorales diferentes.
Allan García, identificado como presidente de Unión Democrática Nuevas Ideas, ha promovido públicamente el nombre de González Kawas como una posible candidata presidencial. No obstante, esas declaraciones reflejan la intención expresada por un dirigente de la organización y no constituyen una inscripción ante el CNE.
La Ley Electoral diferencia los procedimientos para el reconocimiento de organizaciones políticas y los destinados a la postulación e inscripción de personas que compiten por cargos de elección popular. En procesos anteriores, el CNE ha publicado reglamentos, cronogramas y formatos específicos para la inscripción de candidaturas.
Por tanto, la existencia de una solicitud para inscribir a Unión Democrática Nuevas Ideas no prueba que González Kawas haya sido registrada como candidata a la Presidencia ni que exista hasta ahora una candidatura presidencial oficial encabezada por ella.
Por lo tanto, al 16 de octubre de 2026, es falso que la cuñada de Bukele haya sido inscrita como candidata presidencial en Honduras.