Choloma, Honduras.

Sobre este cruce, Juan Ignacio Martínez recordó que ese fue su rival en el debut, por lo que darán vuelta a la página para pensar en el cruce en busca de avanzar a la fiesta grande y meterse a las semifinales donde ya están Olimpia y el Monstruo Verde.

El estratega aseveró que "hoy realmente no hemos estado a la altura" ante un cuadro maquilero que reaccionó de la mejor manera para darle la vuelta al marcador. La derrota y el triunfo del Marathón, manda a los aurinegros al repechaje, donde enfrentarán al Estrella Roja.

El Choloma dio el golpe sobre la mesa tras propinarle una remontada al Real España (3-2) en el Estadio Rubén Deras por el duelo en la última jornada del Apertura 2026. Tras la caída, el entrenador español, Juan Ignacio Martínez dio sus valoraciones y lamentó haber cerrado con derrota.

Además, respondió sobre la imagen que presentó el Real España y el haber quedado en la cuarta posición cuando en su llegada, la 'Máquina' era líder del torneo Apertura 2026.

Valoraciones luego de esta derrota ante el Choloma

Pues que le digo, muy fastidiado. No puede ser de otra manera, porque hoy se acaba el campeonato de la liga regular, sabíamos que iban a pasar cosas en otros campos, como así ha sido, y no hemos sido capaces de aprovecharlo. Felicitar a Choloma, ha hecho un brillante partido, y nosotros, bueno, al final, si no eres capaz de materializar las ocasiones que tienes, el fútbol es muy difícil.

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Profe, ¿por qué creen ustedes que se perdió la posición que se tenía en los últimos partidos?​​​​​​

Bueno, más que pues si no te pones 0-1 nada más empezar el partido, el equipo otra vez ha abolido lo que dijimos el otro día contra Marathón. Nosotros tenemos un espíritu de equipo en cuanto a la presión, en cuanto a todo el tema defensivo, y es muy difícil, no se pueden encajar tres goles, dos, tres esos, es muy difícil, porque hay que meter muchos goles para superar el partido. Al final sí que es verdad que ha estado muy cerca el empate, pero tampoco nos valía.

No hay ninguna clase de excusa, hoy no se ha visto al Real España que hemos visto en los últimos partidos, y queríamos haber sacado una mejora para haber entrado en este playoff, repechaje con ustedes, en otras condiciones. Bueno, hay que levantarse a partir de mañana, levantarse y ya pensar en Estrella Roja, que el miércoles tenemos partido.

Sabemos que conseguir el segundo lugar era bastante complicado, porque también se dependía de otros resultados. Más allá de eso, ¿esperaba ver al Real España en su mejor versión? ¿Le preocupa tener este mismo nivel, ante un equipo más duro como Estrella Roja?​​​​​​

Sí, en la pregunta, en la respuesta, en todo está así. Si nosotros este nivel lo mostramos en el próximo partido, pues lo pasaremos mal. Espero y deseo que sea el partido que todos deseamos jugar, que tenemos que ir como fuimos. En mi debut, nosotros debutamos allí, y el equipo estuvo a una muy buena altura. Lo que ha hecho Estrella Roja tiene un mérito buenísimo, es decir, no es gratis que esté clasificado en este momento donde está, porque tiene muy buenos jugadores.

Profe, ¿considera que el resultado se debe más a errores defensivos puntuales o a otras fallas?

Bueno, muchas veces en el juego del fútbol son aciertos y errores. Evidentemente nos ha penalizado mucho, no han sido errores groseros, pero sí que es verdad que al final duele mucho. Aunque vayas 2-1 perdiendo, nada más empezar la segunda parte, la falta, el rechace, nos hemos quedado un poquito despistados. Y luego ya hemos ido otra vez al remolque, hemos metido desde el banco para ayudar al equipo a través de cambios. Hemos tenido muchas posibilidades, como he dicho anteriormente, pero no hay que buscar excusas, hoy realmente no hemos estado a la altura. El Real España tiene que hacer mucho más para dar el objetivo que queremos.

Profe, cuando usted llegó, el Real España era líder e invicto. Hoy el equipo tiene que jugar liguilla. ¿En qué momento se les cayó el torneo?

Muy buena pregunta. Me la comentaron el otro día también. Es una cosa que voy a estar peleando desde que he llegado aquí. Es así. La verdad y la realidad no se puede obviar. El equipo iba primero, como dice usted, hemos hecho buenos partidos, otros han escapado por detalles. La semana pasada, por ejemplo, que era un partido muy importante para haber mantenido esa distancia, pero hoy sí que es verdad que con todo lo que ya terminaba el campeonato y lo que comentamos, no hay ninguna clase de excusa.

Profe, al inicio del torneo, en los primeros ocho partidos, el Real España solo había recibido cuatro goles. Ahora, en estos últimos ocho partidos, ha recibido trece. ¿Cómo explicarle al aficionado que se pregunta por qué ha recibido esa cantidad de goles en los últimos partidos?

Tiene toda la razón. No buscamos ningún motivo así. Pero sí que lo que comentaba antes a la pregunta de otro compañero, si eres capaz de meter goles, pero encajas tanto, es muy difícil. Si tú encajas dos o tres goles por partido, así no hay ningún equipo. Tienes que tener un amorraje muy grande de goles, que encima a nosotros nos cuesta. Hoy con dos goles fuera de casa no nos da ni para empatar.

Los datos son así, son fríos, hay que reconocerlos. Mi trabajo es corregirlos. El próximo partido es nuestra gran final. Vamos a la línea, como dicen ustedes, y vamos a jugar contra un gran equipo. A partir de ahí, vamos a ver si somos capaces de pasar a la eliminatoria.

¿Cuánto tiene que mejorar el Real España ahorita?

Volver a nuestra senda de equipo. Trabaja muy bien durante la semana. El equipo se juramenta. Hemos tenido reuniones durante la semana muy buenas, de aplicación, incluso éramos conscientes de lo que iba a pasar en el partido, pero no hemos sido realistas por lo que ha sucedido. Entonces sí que es verdad que la autocrítica va a ser fuerte entre nosotros.