Olancho, Honduras.

El Motagua pasó de la alegría a la amargura y en el Estadio Juan Ramón Brevé apareció un verdugo: Jerry Bengtson. El delantero sentenció a los Azules y les quitó la ilusión de avanzar directamente a las semifinales tras darle la victoria al Olancho FC por 2-1 en la última jornada del torneo Apertura 2026.

El Ciclón Azul necesitaba de una victoria y un tropiezo de Marathón para avanzar directamente a semifinales y evitar la liguilla. Todo parecía indicar que se le estaban dando las cosas: primero, al minuto 9, Oliva asistió a Alejandro Reyes, quien apareció desde atrás para soltar un zurdazo y mandarla a guardar.

Motagua estaba haciendo lo suyo y, para su fortuna, en el otro duelo Marathón perdía ante Génesis; sin embargo, los capitalinos terminaron quedándose con uno menos tras la expulsión de Pablo Cacho en el 43' por una falta sobre Jerry Bengtson.