El Motagua pasó de la alegría a la amargura y en el Estadio Juan Ramón Brevé apareció un verdugo: Jerry Bengtson. El delantero sentenció a los Azules y les quitó la ilusión de avanzar directamente a las semifinales tras darle la victoria al Olancho FC por 2-1 en la última jornada del torneo Apertura 2026.
El Ciclón Azul necesitaba de una victoria y un tropiezo de Marathón para avanzar directamente a semifinales y evitar la liguilla. Todo parecía indicar que se le estaban dando las cosas: primero, al minuto 9, Oliva asistió a Alejandro Reyes, quien apareció desde atrás para soltar un zurdazo y mandarla a guardar.
Motagua estaba haciendo lo suyo y, para su fortuna, en el otro duelo Marathón perdía ante Génesis; sin embargo, los capitalinos terminaron quedándose con uno menos tras la expulsión de Pablo Cacho en el 43' por una falta sobre Jerry Bengtson.
Los dirigidos por Javier López se fueron al descanso con el triunfo parcial y amargaban a un Olancho FC que también buscaba colarse en los puestos de repechaje.
Para el complemento las cosas cambiaron y los Potros le dieron la vuelta en seis minutos. Dos penales sentenciaron al Ciclón Azul y allí apareció Jerry Bengtson, quien con la frialdad que lo caracteriza no desaprovechó la oportunidad y mandó a guardar ambos lanzamientos para remontar el marcador.
Incluso, el cuadro olanchano tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja con otro penal. Esta vez, Moisés Antúnez tomó la responsabilidad, pero estrelló su remate en el poste. El duelo dejó varias decisiones arbitrales de Selvin Brown que generaron polémica: en una de ellas, el Ciclón pedía penal por una mano dentro del área. Sin embargo, el marcador no se movió y terminó con el 2-1 definitivo.
Con este resultado, el Olancho FC le remontó al Motagua. Los Azules quedaron en el tercer puesto con 31 unidades, mientras que los Potros se quedaron con las ganas de avanzar a la liguilla al cerrar en el séptimo lugar con 21 puntos, uno por debajo de los Lobos, el último clasificado.