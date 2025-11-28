Audio en el que Nasralla dice ser "amigo de las maras" es antiguo

San Pedro Sula, Honduras

Un video que circula en redes sociales difunde un audio en el que el candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, afirma que “es amigo de las maras”. Sin embargo, la grabación no es recientemente. LA PRENSA Verifica comprobó que el audio circula en distintos perfiles desde 2018 y no corresponde a una intervención realizada en 2025. “Yo conozco a las maras. Gente de las maras es parte de las barras y son amigos que yo los veo ahí y me protegen. Y me van a proteger cuando sea presidente y a ellos no los voy a menospreciar ni los voy a tratar como los tratan actualmente”, se escucha literalmente en el audio de TikTok publicado desde el 26 de noviembre de 2025, y compartido más de 1480 veces.

Nasralla aspira por tercera vez consecutiva la presidencia de Honduras, esta vez al frente del Partido Liberal para el periodo 2026-2030. Para las elecciones generales de 2017, Nasralla se presentó como candidato a la presidencia por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, una coalición conformada por el Partido Anticorrupción (PAC), Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Innovación y Unidad (PINU-SD). En los comicios de 2021, decidió formar una alianza con el Partido Libertad y Refundación, retirándose de la contienda presidencial como candidato y uniéndose al binomio de ese partido como designado presidencial.

No es actual