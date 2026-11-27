Madrid.- WhatsApp ha anunciado los mensajes programados, una función que permite a los usuarios escribir un mensaje y enviarlo en cualquier momento entre 10 minutos y 14 días después, tanto en 'chats' individuales como de grupo. Para programar un mensaje hay que mantener presionado el botón de enviar y elegir la fecha y hora en que se quiere que llegue, explica la plataforma de mensajería instantánea, que detalla que se verá como cualquier otro mensaje para la persona que lo reciba. Los usuarios pueden, además, ver todos los mensajes que tienen pendientes y eliminarlos con antelación si cambian de opinión.

Incluso si el teléfono está apagado o se ha agotado la batería, el mensaje programado igualmente aparecerá a la hora elegida y permanecerá cifrado de extremo a extremo como todos los mensajes personales, "por lo que nadie más podrá leerlo, ni siquiera nosotros", asegura en su blog WhatsApp, propiedad de la compañía Meta . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los mensajes programados funcionan con texto, fotos y vídeos, y se implementarán a nivel mundial durante las próximas semanas. Según WhatsApp, se trata de una de las funciones más solicitadas por los usuarios. ¿Por qué aún no aparece la opción en mi aplicación?. El despliegue global comenzó el 25 de noviembre de 2026 de forma escalonada para Android e iOS. Asegúrate de mantener la aplicación actualizada desde tu tienda oficial mientras la función se activa en tu cuenta durante las próximas semanas.

Uso y configuración

¿Cómo se programa un mensaje? Escribe el texto o adjunta el archivo en cualquier chat y mantén presionado el botón de enviar. Luego selecciona la fecha y la hora exacta en que deseas que se realice la entrega. ¿Qué tipo de contenido se puede programar? La herramienta admite mensajes de texto, enlaces, fotografías y videos. Por el momento, el envío multimedia está limitado a una sola foto o video por mensaje programado. ¿Cuál es el límite de tiempo? Puedes configurar un envío con una antelación mínima de 10 minutos y un máximo de 14 días calendario. ¿Cómo se revisan o cancelan los envíos pendientes? Ingresa al apartado de información del chat para ver la lista de mensajes en cola. Allí puedes eliminar cualquier mensaje antes de la hora pactada sin que el destinatario reciba notificaciones.

Funcionamiento técnico y privacidad