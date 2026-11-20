Londres.- ¿Realidad o creación de la inteligencia artificial (IA)? La red social TikTok pone en marcha hoy una nueva herramienta para que los usuarios, registrados o no, puedan comprobar de modo propio si un contenido es real o fruto de la IA. Esta es una de las novedades que la red social ha presentado en su Foro de Seguridad e Innovación 2026 celebrado el jueves en Londres. En la reunión, en la que han participado periodistas de diferentes países europeos, ha estado muy presente la investigación destapada por la fundación española Maldita.es sobre los más de mil vídeos de abuso sexual infantil que circulaban en la plataforma. "El contenido sobre abuso a menores está totalmente prohibido en TikTok, pero los criminales se encuentran la manera. Para subsanar estas lagunas estamos mejorando las medidas de seguridad y protección", dijo Valiant Richey, director Global de Alianzas, Elecciones e Integridad del Mercado de esa red.

Detectar contenido hecho con IA

Una de las herramientas presentadas en Londres es una página web para verificar si un contenido es real o está hecho con las herramientas de inteligencia artificial de la propia plataforma, TikTok AI . Quien quiera distinguir la realidad de lo que no lo es debe descargarse el contenido de TikTok que quiera verificar, subirlo a la herramienta, accesible a través del Centro de Transparencia , y en unos segundos obtendrá la respuesta. No hace falta ser usuario para hacer esta comprobación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fuentes de la plataforma indican que sus usuarios han hecho más de 5.000 millones de vídeos con sus herramientas de IA. Aunque hay un aviso de si el contenido está hecho de este modo, hay publicaciones que lo evaden.

Evitar el uso ilícito de la imagen ajena

Otra de las violaciones más comunes en la plataforma es utilizar la imagen de otro sin consentimiento. TikTok ha creado una nueva aplicación opcional, llamada 'Likeness Detection', que avisará a los creadores de contenidos registrados del uso ilícito de su imagen. Los creadores verificados que cumplan los requisitos se deben registrar en 'Likeness Detection' verificando su identidad a través de un socio externo de confianza. Cuando se detecten contenidos o cuentas en TikTok que podrían estar utilizando su imagen sin consentimiento recibirán una notificación, podrán revisar el contenido sospechoso y denunciarlo directamente a los equipos de seguridad de la plataforma. "Aquellos que infrinjan nuestras Normas de la Comunidad sobre representaciones dañinas, engañosas o no consentidas de personas serán eliminados", ha señalado Tom Varghese, responsable Global de Políticas Públicas de IA en TikTok.

Mayor control parental

El control parental da un paso más y los padres podrán saber con quiénes interactúan sus hijos, a quiénes suman a sus seguidores, a quiénes quitan o bloquean, así como las cuentas con las que intercambian mensajes. Eso sí, "para asegurar el respeto a la privacidad de los menores", aseguran fuentes de la plataforma, los padres podrán saber "con quién", pero no conocerán qué contenido intercambian. También podrán recibir notificaciones cuando sus hijos hagan una publicación y conocer qué alcance (audiencia) tiene la misma. El tiempo que los adolescentes pasan en la aplicación será más visible en el control parental con las actualizaciones presentadas. Prevención en salud mental Richey ha avanzado que TikTok trabaja con expertos de referencia en salud mental adolescente, entre los que ha citado algunos del Hospital Infantil de Boston y de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, para desarrollar una nueva alerta dirigida a los padres si sus hijos realizan búsquedas repetidas de términos relacionados con las autolesiones o el suicidio. Una notificación informará en el futuro a los padres si los menores intentan acceder a contenido potencialmente perjudicial y les ofrecerá orientación respaldada por expertos sobre cómo actuar.

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