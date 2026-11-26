WhatsApp incorpora una nueva forma de enriquecer las conversaciones con stickers que incluyen sonido. Esta función permite combinar imágenes o animaciones con fragmentos de audio, para que las reacciones y los mensajes tengan un componente adicional y los usuarios puedan expresarse de una manera más creativa.
Desde su lanzamiento, la aplicación ha evolucionado de un servicio centrado en mensajes de texto a una herramienta que integra fotografías, videos, notas de voz, emojis y otros contenidos multimedia. Estas opciones han cambiado la manera en que las personas interactúan y han dado paso a conversaciones más visuales y espontáneas.
En ese escenario, los stickers encontraron un espacio propio. Su facilidad de uso y la variedad de diseños disponibles los convirtieron en una alternativa para expresar emociones, responder con humor o transmitir una idea sin necesidad de escribir una frase completa. También permiten personalizar los chats con imágenes relacionadas con situaciones cotidianas, personajes y expresiones populares.
Con la incorporación del sonido, este recurso amplía sus posibilidades. Ahora es posible combinar imágenes o animaciones con pequeños fragmentos de audio, lo que ofrece nuevas alternativas para crear respuestas originales y compartir contenidos con un toque diferente.
Los stickers que incorporan audio se identifican mediante un símbolo de volumen, que permite diferenciarlos de los tradicionales. Los sonidos pueden durar hasta cinco segundos y, para reproducirlos, la persona que recibe el contenido debe tocar la imagen. De esta manera, el audio no se escucha automáticamente al abrir una conversación.
El proceso de creación es parecido al que se utiliza para elaborar stickers convencionales. Primero, el usuario debe ingresar al chat o grupo en el que desea compartir el contenido y pulsar el ícono de stickers, ubicado junto al espacio para escribir mensajes. Después, selecciona un video de la galería del teléfono para convertirlo en una pieza animada.
Una vez dentro del editor, puede utilizar el botón de audio que aparece en la parte superior. Desde allí, tiene la posibilidad de conservar el sonido original del video, grabar una nota de voz o importar un archivo de audio almacenado en el dispositivo, según las opciones disponibles en su versión de la aplicación.
El siguiente paso consiste en elegir el fragmento sonoro que acompañará la imagen o animación. La duración máxima es de cinco segundos, por lo que es necesario seleccionar una parte breve del audio para ajustarla al formato del sticker y al mensaje que se desea transmitir.
Después de completar la edición, el usuario puede finalizar la creación y enviar el sticker al contacto o grupo seleccionado. Para compartirlo con otras personas, debe repetir el procedimiento en cada conversación en la que quiera utilizarlo, de acuerdo con las opciones de envío disponibles.
La función también contempla controles para gestionar la reproducción. Entre sus características está el respeto al modo silencioso del teléfono y la posibilidad de silenciar estos contenidos desde la propia aplicación, de modo que cada persona pueda decidir cómo escuchar los stickers que recibe.