En su última colección, 'The archive edit', la firma Lola Casademunt by Maite regresó a unos orígenes que nunca ha abandonado del todo: el estampado animal. "Siempre me ha fascinado. Para mí es mucho más que un estampado: representa fuerza, carácter, personalidad y una mujer que no tiene miedo de mostrarse tal y como es", ha señalado a EFE su creativa, Maite Casademunt.