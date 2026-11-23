Tener un perro no solo significa llenar la casa de juegos, ladridos y pelos en el sofá. También implica cuidar su salud. Algunas enfermedades son muy frecuentes, pero muchas pueden prevenirse o detectarse a tiempo con vacunas, controles veterinarios, buena alimentación y protección contra parásitos.
Problemas dentales, una enfermedad silenciosa: El mal aliento no siempre es “normal” en un perro. La acumulación de placa y sarro puede provocar enfermedad de las encías, dolor, infecciones y pérdida de piezas dentales. El Manual Veterinario Merck recomienda cepillado regular con productos diseñados para perros y revisiones dentales profesionales cuando sean necesarias.
Parásitos, pequeños enemigos que pueden causar grandes problemas: Pulgas, garrapatas, lombrices y otros parásitos pueden provocar desde irritación de la piel y problemas digestivos hasta enfermedades más graves. Algunos, como el gusano del corazón, se transmiten mediante mosquitos. La prevención debe elegirse con el veterinario y mantenerse durante todo el año según el riesgo del animal.
Parvovirus, especial atención en cachorros: El parvovirus canino es una enfermedad infecciosa que puede ser muy grave, especialmente en perros jóvenes. Una de las principales herramientas para reducir el riesgo es mantener actualizado el esquema de vacunación. Las guías de AAHA consideran la vacuna contra el parvovirus parte de las vacunas esenciales para los perros.
Moquillo, la vacunación es clave: El distemper o moquillo canino también puede causar enfermedad grave y es otra de las infecciones que pueden prevenirse mediante vacunación. El calendario no debe decidirse “a ojo”: depende de la edad, antecedentes, estilo de vida y riesgos de cada perro.
Enfermedades transmitidas por garrapatas: Una caminata por el parque puede ser divertida para el perro, pero también aumentar su exposición a garrapatas. Estos parásitos pueden transmitir diferentes enfermedades, por lo que la prevención y las revisiones periódicas son importantes, especialmente en animales que pasan mucho tiempo al aire libre.
Obesidad: Un perro gordito no necesariamente está saludable. El exceso de peso puede aumentar el riesgo de problemas como diabetes, enfermedades cardíacas y respiratorias y artritis. La AAHA recomienda vigilar el peso y ajustar alimentación y actividad física de acuerdo con las necesidades individuales del animal.
Enfermedad renal, cuidado con las señales tardías: Los problemas renales pueden avanzar durante un tiempo sin signos evidentes. Por eso, especialmente en perros mayores, los controles veterinarios y pruebas como análisis de sangre y orina pueden ayudar a detectar alteraciones antes de que sean demasiado evidentes.
Enfermedades respiratorias: La conocida “tos de las perreras” forma parte de las enfermedades respiratorias infecciosas que pueden afectar a los perros. El riesgo puede variar según el contacto con otros animales, lugares frecuentados y estilo de vida; por eso, algunas vacunas adicionales pueden recomendarse de manera individual.
La prevención empieza antes de que aparezcan los síntomas: Una visita al veterinario no debería ocurrir únicamente cuando el perro está enfermo. Las recomendaciones de AAHA y AVMA incluyen revisiones periódicas, vacunación, control de parásitos, evaluación del peso, nutrición y cuidado dental como parte de una estrategia preventiva.
La mejor medicina también es estar atentos: Un cambio repentino en el apetito, peso, energía, comportamiento, respiración, consumo de agua o hábitos de eliminación merece atención. La prevención no garantiza que un perro nunca enferme, pero sí puede reducir riesgos y favorecer un diagnóstico temprano. Al final, cuidar a un perro también significa conocer sus señales y no esperar a que “se le pase” cuando algo parece diferente.
Fuentes: American Veterinary Medical Association (AVMA), American Animal Hospital Association (AAHA) y Manual Veterinario Merck.