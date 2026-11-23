La mejor medicina también es estar atentos: Un cambio repentino en el apetito, peso, energía, comportamiento, respiración, consumo de agua o hábitos de eliminación merece atención. La prevención no garantiza que un perro nunca enferme, pero sí puede reducir riesgos y favorecer un diagnóstico temprano. Al final, cuidar a un perro también significa conocer sus señales y no esperar a que “se le pase” cuando algo parece diferente.

Fuentes: American Veterinary Medical Association (AVMA), American Animal Hospital Association (AAHA) y Manual Veterinario Merck.