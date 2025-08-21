Proteger tus datos personales en Internet: claves y consejos

Honduras

Las filtraciones de datos son una amenaza creciente para las empresas y una pesadilla para sus clientes. Según cifras oficiales, en 2024 se registraron 3.158 incidentes denunciados públicamente en Estados Unidos, apenas por debajo del máximo histórico.

Como resultado, se enviaron más de 1.300 millones de cartas de notificación de violación de datos a las víctimas, de las cuales más de 1.000 millones se vieron afectadas por cinco megabrechas de más de 100 millones de registros cada una.

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que existen muchas otras formas en que la información personal identificable (IPI) puede caer en manos equivocadas. Una vez que circula en la clandestinidad de la ciberdelincuencia, es solo cuestión de tiempo para que se utilice en intentos de fraude de identidad.

“Una vez que tus datos personales fueron robados, ya sea en una brecha masiva o a través de uno de los distintos métodos existentes, es probable que estos datos sean vendidos o cedidos a otros para su uso en diversos esquemas de fraude.

Esto podría ir desde compras ilegales hasta la toma de control de cuentas (ATO), fraude de cuentas nuevas o esquemas de phishing diseñados para obtener información aún más sensible.

En algunos casos, se mezclan datos reales con otros generados por máquinas para crear identidades sintéticas más difíciles de bloquear por los filtros antifraude”, explica Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.