Ingenio: La agencia de marketing digital que impulsa negocios en Honduras

Éxito

San Pedro Sula, Honduras.- “La clave para el éxito no es solamente trabajar duro, sino trabajar de forma inteligente” (Howard Hughes, 1905-1976). Esta máxima parece regir la filosofía de Ingenio, una agencia de marketing digital que, ávida de “crear” y “posicionar”, ha explorado un terreno fértil de posibilidades para el ecosistema empresarial. Con oficinas al este de Tegucigalpa y más de una década de expertise, Rubén Antúnez y Kendy Pineda —esposos y fundadores— ofrecen desde Ingenio soluciones integrales para empresas en web marketing, consultorías, comercio online, gestión de marca y pensamiento disruptivo, optimizando recursos y asegurando un retorno de inversión óptimo. Para estos creativos, convencidos de que una estrategia digital bien definida es hoy imprescindible para el crecimiento empresarial, lo más importante no es simplemente contar con canales de difusión, “sino planificar y gestionar los recursos con inteligencia para obtener resultados concretos”.

Ingenio y su visión 360°

Rubén, CEO y fundador de Ingenio, recuerda cómo surgió todo: "Cuando Kendy estaba embarazada y sin empleo, decidí renunciar a mi trabajo y apostar por este proyecto. Fue un salto de fe, pero ha valido la pena", asegura. Hoy, ambos trabajan hombro con hombro, equilibrando la creatividad de Kendy con el enfoque comercial y la confianza que Rubén genera con los clientes. "Ninguno de los dos funcionaría solo; somos parte integral de la empresa", enfatiza Kendy, directora creativa. "Queremos que Ingenio sea más que una agencia. Visualizamos tres verticales: la agencia de marketing digital, la parte educativa para trasladar conocimiento a emprendedores, y una línea de plataformas de software y herramientas de inteligencia artificial que permitan a los negocios autogestionar su marketing", afirma Rubén. "Rubén es la parte comercial: el que convence, asesora y genera confianza en el cliente. Yo soy la parte creativa", explica Kendy. Rubén suma 16 años de experiencia profesional y 12 al frente de Ingenio. Kendy, por su parte, ha dedicado la mayor parte de su carrera a construir y crecer junto a la agencia.

Un equipo experto y un valor diferencial

Su equipo apuesta por soluciones a medida con el objetivo de dar un servicio personalizado que se adapte a las necesidades y características de cada negocio a nivel digital, visual y de conversión. Está conformado por 13 personas, cada una experta en distintos ámbitos: Diseño Web, Web Marketing, eCommerce, Posicionamiento SEO y Campañas Publicitarias con Meta Ads y Google Ads. El valor diferencial de Ingenio nace, según sus fundadores, de comprender que los clientes no buscan únicamente “publicaciones” o “likes”, sino resultados tangibles: ventas reales y prospectos de calidad. “Nos gusta que los llamados a la acción sean claros, que la navegación sea intuitiva y que cada propuesta tenga un propósito real”, explica Kendy. Esa atención al detalle les ha permitido expandir su oferta: desde campañas digitales y gestión de contenidos hasta el desarrollo de plataformas autoconsumibles con inteligencia artificial.