Falsos sitios de FIFA estafan previo a la Copa del Mundo 2026

San Pedro SUla, Honduras

La compañía de cibersegurida, ESET, identificó 5 páginas apócrifas que suplantan al máximo organismo del fútbol con la excusa de ofrecer entradas y merchandising de la Copa Mundial 2026. Los estafadores buscan obtener información sensible de sus víctimas, sus datos bancarios y hasta dinero. Estos sitios apócrifos pueden aparecer patrocinados en búsquedas en Google, pero también en anuncios en redes sociales, o incluso llegar por mensajes o correos. “Si bien informan desde FIFA (ente organizador del evento) que los boletos para todas las fases del torneo están “disponibles exclusivamente en FIFA.com/tickets”, desde ESET encontramos cinco sitios falsos que se hacen pasar por el sitio oficial de Copa del Mundo 2026 de la FIFA[JH2] ”, comenta Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.







Analizan cada uno de los sitios que imitan el sitio oficial

Sitio falso N°1: “fifa26.shop”, busca engañar a sus víctimas desde la similitud de su URL con la oficial. Utiliza la técnica llamada Typosquatting que se caracteriza por crear dominios idénticos a los legítimos, con modificaciones sutiles (cambio, omisión o adición de caracteres, o uso de números en vez de letras). La página imita con exactitud a la de FIFA: desde su diseño, colores y disposición, a las pestañas que permiten recorrer el resto del sitio. Logra replicar el flujo de la web oficial, haciendo sentir a la víctima que la experiencia es legítima. Esto confirma que los ataques de phishing de hoy buscan copiar experiencias completas para generar confianza. Este sitio apócrifo, además, se vale de la promesa de la venta de merchandising para engañar a sus víctimas. La similitud con el sitio oficial es clara, al punto que ofrece camisetas de todas las selecciones participantes y permite seleccionar cualquier producto y agregarlo al carrito de compra: En caso de que la víctima ingrese los datos de su tarjeta, ESET advierte que no se obtendrá ninguna camiseta, sino que se entrega información confidencial al actor malicioso detrás del sitio apócrifo: Sitio falso N°2: “26-fifa.com”. Al igual que el ejemplo anterior, busca a través de la URL no levantar sospechas, aprovechando su similitud con la web oficial. El diseño de la web falsa en general, como las pestañas para navegar son idénticas a la web oficial de la FIFA. Se le pide a la víctima que se registre (que entregue sus datos personales), para después habilitar la supuesta compra de entradas y merchandising del Mundial. Al obtener el nombre completo de la víctima, su email, teléfono y contraseña, el ciberatacante puede iniciar un ataque de robo de identidad. Desde ESET alertan que dado que muchas personas reutilizan contraseñas en distintos servicios, por lo que entregar credenciales en una página falsa puede derivar en accesos indebidos a correos electrónicos, redes o plataformas bancarias.



Sitio falso N°3: “fifa*.site”, otro sitio falso que imita diseño de la web oficial de FIFA. El objetivo es claro, a través del uso de colores, tipografías y elementos visuales, busca generar una reacción automática de confianza en el usuario, especialmente en contextos donde la ansiedad por conseguir entradas puede reducir la atención a señales de alerta.

Sitio falso N°4: “fifa*.store”. En estos sitios de phishing los ciberatacantes suelen aprovechar extensiones como “.store” o “.shop” para reforzar la apariencia comercial del sitio. “A simple vista, las víctimas pueden interpretar estas URLs como legítimas, especialmente porque los dominios falsos incluyen la palabra “fifa”, un recurso frecuente en campañas de suplantación de identidad.”, agrega Miccuci.

Sitio falso N°5, “fifa*.shop”. Esta similitud de técnicas demuestra que no se tratan de casos aislados, sino de campañas organizadas. “Los actores maliciosos suelen registrar diversas variantes de una misma página para maximizar el alcance del engaño y así mantener operativa la campaña incluso si algunos dominios son dados de baja. Esta lógica del phishing es cada vez más frecuente en eventos masivos y de alta exposición mediática, como lo es la Copa Mundial de Fútbol 2026.”, refuerza el investigador.







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