Samsung y “El Diablo viste a la moda 2” se unen en estreno global

Samsung anunció una colaboración global con 20th Century Studios para el estreno en cines de El Diablo Viste a la Moda 2, la secuela de la exitosa película lanzada hace dos décadas.
La alianza tiene como eje la promoción del Galaxy S26 Ultra en un entorno que mezcla moda, entretenimiento y tecnología.
La marca presentó un spot protagonizado por Helen J. Shen, actriz que interpreta a ‘Jin’ en la cinta, quien resuelve una exigente solicitud de último minuto de Miranda Priestly mediante la función Circle to Search con Google en el Galaxy S26 Ultra.
Durante la premier mundial, el dispositivo también tuvo presencia en la alfombra roja con una activación denominada Runway Cam #withGalaxy. Esta herramienta permitió capturar imágenes y videos de estilo cinematográfico de los asistentes, pensados para su uso en redes sociales.
@samsungus Find the look from runway to vintage with #CircletoSearchwithGoogle on the #GalaxyS26 Ultra. #TheDevilWearsPrada2, in theaters May 1! That’s all. 👠 #GalaxyS26 #Samsung ♬ original sound - Samsung US
Entre las celebridades que participaron en la dinámica se encuentran Heidi Klum, Paige DeSorbo, Hanna Berner, Helen J. Shen y Winnie Harlow. Asimismo, la influencer Haley Kalil formó parte de la experiencia.
“Me encanta El Diablo Viste a la Moda y, como miembro del Team Galaxy, simplemente adoro mi Galaxy S26 Ultra”, dijo Haley Kalil, creadora de contenido. “Ver cómo esos mundos convergen aquí en la alfombra roja [...] ha sido sencillamente la mejor experiencia”.
Por su parte, Keena Grigsby, Chief Marketing Officer y vicepresidenta de Mobile eXperience en Samsung Electronics America, señaló que la estrategia busca ir más allá de una asociación comercial.
“Para Samsung Galaxy, las colaboraciones son más profundas que simples asociaciones. [...] Estamos encantados de seguir trabajando con nuestros socios de Google”, afirmó.
@samsungus Find the look from runway to vintage with #CircletoSearchwithGoogle on the #GalaxyS26 Ultra. #TheDevilWearsPrada2, in theaters May 1! That’s all. 👠 #GalaxyS26 #Samsung ♬ original sound - Samsung US
Desde la industria del entretenimiento, Lylle Breier, EVP de Partnerships, Promotions, Synergy & Events en The Walt Disney Studios, destacó que la iniciativa busca ampliar la narrativa de la película hacia experiencias culturales actuales.
“Colaborar con Samsung nos permite conectar a las audiencias con el mundo de Runway de una manera moderna e inmersiva”, indicó.
La función Circle to Search con Google, integrada en el Galaxy S26 Ultra, es uno de los elementos centrales de esta campaña, al posicionarse como una herramienta para resolver situaciones en tiempo real en entornos de alta exigencia.
@samsungus We invited @twooutsiders to the premiere of #TheDevilWearsPrada2 and they used #CircletoSearchwithGoogle on #GalaxyS26 Ultra to find inspiration, and make their shopping experience smooth. Their final fits? Groundbreaking. (No, but actually). Don't miss the movie, out in theaters May. @20thcenturystudios ♬ original sound - Samsung US