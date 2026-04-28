Samsung y “El Diablo viste a la moda 2” se unen en estreno global

Estados Unidos.

Samsung anunció una colaboración global con 20th Century Studios para el estreno en cines de El Diablo Viste a la Moda 2, la secuela de la exitosa película lanzada hace dos décadas.

La alianza tiene como eje la promoción del Galaxy S26 Ultra en un entorno que mezcla moda, entretenimiento y tecnología.

La marca presentó un spot protagonizado por Helen J. Shen, actriz que interpreta a ‘Jin’ en la cinta, quien resuelve una exigente solicitud de último minuto de Miranda Priestly mediante la función Circle to Search con Google en el Galaxy S26 Ultra.

Durante la premier mundial, el dispositivo también tuvo presencia en la alfombra roja con una activación denominada Runway Cam #withGalaxy. Esta herramienta permitió capturar imágenes y videos de estilo cinematográfico de los asistentes, pensados para su uso en redes sociales.