En fotos: así se vivió el Galaxy Unpacked 2026 de Samsung

El pasado 25 de febrero, Samsung Electronics celebró el Galaxy Unpacked 2026 en la ciudad de San Francisco. Durante este esperado evento se presentó la serie Galaxy S26 y también los Galaxy Buds4. En el Unpacked se subrayó el compromiso de Samsung de integrar Galaxy AI más profundamente en las experiencias diarias.

En la imagen: La creadora de contenido Carolina Sandoval junto con el influencer Marciano Tech, el Presidente y CEO de Samsung Electronics Latinoamérica, HS JO y Dari So, mejor conocido en las redes sociales como Koreanytico, famoso creador de contenido de origen costarricense.