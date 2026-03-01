En fotos: así se vivió el Galaxy Unpacked 2026 de Samsung

El pasado 25 de febrero, Samsung Electronics celebró el Galaxy Unpacked 2026 en la ciudad de San Francisco. Durante este esperado evento se presentó la serie Galaxy S26 y también los Galaxy Buds4. En el Unpacked se subrayó el compromiso de Samsung de integrar Galaxy AI más profundamente en las experiencias diarias.
En la imagen: La creadora de contenido Carolina Sandoval junto con el influencer Marciano Tech, el Presidente y CEO de Samsung Electronics Latinoamérica, HS JO y Dari So, mejor conocido en las redes sociales como Koreanytico, famoso creador de contenido de origen costarricense.
El Galaxy Unpacked se celebró en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco, una maravilla diseñada por Bernard Maybeck para la Exposición Internacional Panamá-Pacífico de 1915. Aunque fue construido inicialmente como una estructura temporal de yeso, fue preservado y reconstruido en hormigón entre 1964 y 1974. Hoy en día es considerado un ícono de San Francisco, famoso por su rotonda, laguna y su estilo romano.
Desde muy temprano, los periodistas, creadores de contenido e influencers que invitó la marca surcoreana, se trasladaron hasta este histórico lugar para iniciar con la cobertura total del Galaxy Unpacked.
Y antes de que iniciara el evento, los invitados aprovecharon el momento para capturar varias fotografías del recuerdo.
Algo ya característico de la marca surcoreana es su puntualidad en todos sus eventos. Por lo que el Galaxy Unpacked arrancó puntual a las 9: 00 am, hora de San Francisco.
A continuación se realizó la presentación oficial de la serie Galaxy S26. Samsung también dejó claro que se basa en su legado de innovación en IA móvil para ofrecer experiencias más inteligentes y fluidas. En el centro de esta evolución se encuentra la IA agéntica.
“Toda tecnología revolucionaria sigue un camino similar. Comienza como una maravilla: rara, cara y celebrada ruidosamente. Pero las tecnologías que cambian la historia se desvanecen en el fondo porque se convierten en infraestructura”, dijo TM Roh, Presidente y Jefe de la División de Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. “La infraestructura es responsabilidad. Debe funcionar para todos, en todas partes. Hoy, todavía existe una brecha entre lo que la IA promete y lo que la gente experimenta realmente. Cerrar esa brecha es hacia donde Galaxy sigue avanzando”.
Alianza con Google: Además de su gran actualización del año, que es la pantalla de seguridad que viene incluída en los modelos del Galaxy S26 Ultra, durante el evento tecnológico mencionaron algunas mejores y avances, tal es el caso de la función de "Circle to Search". Los usuarios ahora pueden buscar múltiples objetos dentro de una sola imagen, haciendo que el descubrimiento visual sea más fluido. Samsung y Google también mostraron un adelanto de la próxima evolución de Android: una plataforma más inteligente y agéntica impulsada por Gemini 3 de Google. En la serie Galaxy S26, el adelanto inicial se lanzará como una función de Google Labs, con capacidades adicionales que se implementarán con el tiempo.
A continuación te mostramos a los influencers, ejecutivos y creadores de contenido que dijeron presente en este grandioso evento celebrado en San Francisco.
La hondureña Larissa Espinal, gerente de relaciones públicas de Samsung Latinoamérica junto con Heloisa Ribeiro y Diana Ramírez.
Junior Nanneti, el reconocido bloguero de tecnología originario de Brasil.
HS JO, CEO de Samsung Electronics Latinoamérica.
Heloisa Ribeiro con Juliano Vingilis y Marcel Dellabarba.
El dominicano Víctor Díaz Holguín, mejor conocido como MarcianoTech, no podía faltar en el Galaxy Unpacked.
La bellísima salvadoreña, Caro Sandoval, también fue una de las invitadas especiales de Samsung. Sandoval es una reconocida influencer, modelo y creadora de contenido.
El comunicador y presentador panameño, Alex Medela, otro de los rostros reconocidos en los eventos de tecnología.
Carolina Sandoval, Marciano Tech, HS JO y Dari So, Koreanytico.
Koreanytico es un popular creador de contenido y tiktoker de ascendencia coreana y costarricense, reconocido por compartir reflexiones sobre cultura, experiencias personales y tecnología.
Después de la presentación oficial de los dispositivos Samsung Galaxy S26, los periodistas y creadores de contenido pasan a una sala especial tener una experiencia de cerca con los productos.
Durante este momento los periodistas de todas partes del mundo aporvechan tambipen para realizar sus entrevistas a los diferentes representantes de Samsung.