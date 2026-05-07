“123456” sigue siendo la contraseña más insegura del mundo

Aunque los especialistas en ciberseguridad llevan años alertando sobre los riesgos de utilizar claves débiles, millones de personas alrededor del mundo continúan apostando por contraseñas fáciles de adivinar.

Combinaciones como “123456”, “admin” y “12345678” volvieron a encabezar el listado de las contraseñas más inseguras del planeta, acompañadas por otras igual de vulnerables como “password”, “Pass@123” y “admin123”.

El reporte fue elaborado por NordPass y NordStellar, firmas especializadas en seguridad digital que analizaron información procedente de 44 países durante el 2025, incluyendo registros filtrados en la dark web.

Según el estudio, muchas de estas claves pueden ser descifradas por ciberdelincuentes en apenas segundos debido a que siguen patrones extremadamente comunes y predecibles.

Entre las combinaciones más repetidas también destacan “qwerty”, “qwerty123” y secuencias numéricas simples que, pese a las constantes advertencias, continúan siendo utilizadas por millones de usuarios en distintos continentes.

El informe señala que esta tendencia no se limita a una región específica. Países como España y México presentan hábitos similares a los registrados en Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

Los investigadores advierten que la comodidad sigue siendo el principal criterio de muchos usuarios al momento de crear una contraseña, dejando la seguridad en un segundo plano.

Frente a este panorama, los expertos recomiendan utilizar claves largas y complejas, integrando letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, además de evitar información personal o secuencias fáciles de identificar.

Otra de las recomendaciones clave es evitar reutilizar la misma contraseña en distintas plataformas, ya que una sola filtración puede comprometer múltiples cuentas personales y financieras.

Asimismo, los especialistas aconsejan utilizar gestores de contraseñas y activar el doble factor de autenticación, una herramienta que añade una capa adicional de protección frente a accesos no autorizados.

El debate sobre seguridad digital también se ha intensificado por el avance de la inteligencia artificial y la computación cuántica, tecnologías que podrían modificar por completo el panorama de la ciberseguridad en los próximos años.

Hervé Lambert, responsable de Operaciones Globales de Consumo de Panda Security, explicó que la inteligencia artificial no destruye la ciberseguridad, pero sí acelera los ataques al identificar patrones de comportamiento y generar intentos de acceso mucho más precisos.

Lambert también advirtió que la computación cuántica podría volver obsoletos algunos sistemas de cifrado utilizados actualmente en sectores sensibles como la banca y las plataformas digitales, impulsando el desarrollo de nuevas estrategias como la criptografía postcuántica.

En medio de este escenario tecnológico, los expertos coinciden en que el mayor riesgo continúa siendo el factor humano, especialmente por la costumbre de utilizar contraseñas simples y repetidas que facilitan el trabajo de los ciberdelincuentes.