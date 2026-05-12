Google presenta IA para vehículos que anticipa cambios de carril

Google presentó este martes un sistema para automóviles impulsado por inteligencia artificial (IA) capaz de anticipar y guiar cambios de carril mediante el uso de la cámara frontal del vehículo.

La función, denominada Live Lane Guidance (“guía de carril en vivo”), utiliza la cámara frontal del automóvil para analizar el entorno en tiempo real, a diferencia de los sistemas tradicionales de navegación basados únicamente en GPS.

La compañía explicó durante el evento virtual Android Show 2026 que, gracias a su integración con el hardware del vehículo, el sistema puede identificar con precisión el carril en el que se encuentra el conductor y ofrecer recomendaciones predictivas sobre el momento adecuado para cambiar de carril o tomar una salida.

No obstante, esta tecnología estará disponible únicamente en modelos seleccionados que incorporen Google built-in (“Google integrado de fábrica”), por lo que no llegará a los usuarios que utilicen la versión estándar de Android Auto.

La presentación contó con la participación de Paris Hilton, quien introdujo el concepto My Get-it-Done Partner (“Mi compañero para hacer las cosas”), enfocado en mostrar la evolución de Gemini, la inteligencia artificial de Google, como un asistente proactivo para conductores.

Según explicó Guemmy Kim, directora senior de Producto de Android para Automóviles, la IA de Google ahora cuenta con “capacidad de contexto”, lo que le permite interpretar mensajes, buscar información en el calendario o el correo electrónico y ofrecer acciones rápidas mediante la función Magic Cue.

Como ejemplo, Kim señaló que el sistema puede detectar un mensaje de un amigo solicitando una dirección, localizar esa información y sugerir enviarla con un solo toque. EFE