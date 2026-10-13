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Nueve pitbulls mueren en incendio que destruyó un taller en Dos Caminos

Un incendio arrasó un taller de refrigeración y varios puestos de comida en el sector de Dos Caminos, Villanueva, Cortés. También murieron nueve cachorros de raza pitbull

Nueve pitbulls mueren en incendio que destruyó un taller en Dos Caminos

Taller de refrigeración afectado tras incendio en Dos Caminos, Villanueva, Cortés.

 Foto: redes sociales/ referencia

Villanueva, Cortés. Nueve cachorros de raza pitbull, de aproximadamente 20 días de nacidos, murieron calcinados durante un incendio que arrasó un taller de refrigeración y varios puestos de comida en el sector de Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, Cortés.

Entre los afectados se encuentra Junior José Ráfalo, quien perdió su pequeño negocio, del que obtenía los ingresos para cubrir sus necesidades diarias y los gastos de sus medicamentos.

"El localito era pequeño, pero me servía bastante, porque con él me sustentaba", relató don Junior al recordar las pérdidas ocasionadas por el siniestro.

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El hombre explicó que dentro del establecimiento permanecían nueve cachorros pitbull que no pudo rescatar debido a las llamas.

"Había nueve perritos pitbull, de raza, y se quemaron, no los podía sacar", lamentó.

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Según su testimonio, una vecina lo llamó para informarle sobre el incendio. Cuando llegó al lugar, las llamas ya habían avanzado y no pudo ingresar al establecimiento para salvar a los animales.

Perdió su fuente de ingresos

Ráfalo se dedicaba a comprar refrigeradoras dañadas para repararlas junto con un compañero y posteriormente obtener ingresos de esa actividad. Sin embargo, el incendio destruyó el local y lo dejó sin las herramientas y los recursos con los que se ganaba la vida.

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El afectado también manifestó su preocupación por su situación económica y de salud, ya que dependía de los ingresos del negocio para adquirir sus medicamentos.

Pese a las dificultades, aseguró que tiene la intención de comenzar de nuevo, aunque reconoció que necesitará apoyo para recuperarse de las pérdidas.


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Redacción La Prensa
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