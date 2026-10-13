Nueve pitbulls mueren en incendio que destruyó un taller en Dos Caminos

Villanueva, Cortés. Nueve cachorros de raza pitbull, de aproximadamente 20 días de nacidos, murieron calcinados durante un incendio que arrasó un taller de refrigeración y varios puestos de comida en el sector de Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, Cortés.

Entre los afectados se encuentra Junior José Ráfalo, quien perdió su pequeño negocio, del que obtenía los ingresos para cubrir sus necesidades diarias y los gastos de sus medicamentos.

"El localito era pequeño, pero me servía bastante, porque con él me sustentaba", relató don Junior al recordar las pérdidas ocasionadas por el siniestro.