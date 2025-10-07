Siete pandilleros condenados por extorsionar a transportistas y comerciantes en el Valle de Sula

San Pedro Sula

Hoy, siete integrantes de maras y pandillas fueron hallados culpables del delito de extorsión en perjuicio de transportistas y pequeños y medianos propietarios de negocios en el Valle de Sula.

Las resoluciones judiciales se alcanzaron mediante audiencias de estricta conformidad y procedimientos abreviados, mecanismos que permitieron agilizar los procesos y garantizar que los implicados enfrenten la justicia.

En una de las audiencias, Wilmer Adonay Zelaya Escobar, Melvin Adolfo Morán Torres y Erick Adolfo Paz Pineda fueron condenados a 10 años de prisión y al pago de 10 mil lempiras de multa por el delito de extorsión.

Asimismo, Kimberly Dianne Quintanilla Sánchez y Moisés Bonilla Bárnica recibieron una condena acumulada de 16 años de reclusión, distribuidos en 10 años por extorsión, 2 años por tráfico ilícito de drogas y 4 años por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido. Por la vía abreviada, la FESCCO también logró sentencias condenatorias contra Jesús Cantoral Cortés y Juan Ramón Hernández Gonzales, ambos por el mismo delito.