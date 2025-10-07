Hombre muere tras impactar contra una volqueta en Comayagua

Un hombre perdió la vida la mañana de este martes en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Ajuterique, departamento de Comayagua.
La víctima fue identificada como Yoel Antonio Henríquez Morales, de 29 años.
De acuerdo con el informe preliminar, Henríquez conducía una motocicleta cuando impactó contra una volqueta. Su fallecimiento fue confirmado en el lugar del accidente.
Autoridades competentes se desplazaron hasta la zona para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento cadavérico. El incidente provocó congestionamiento vehicular en la carretera que conduce hacia la ciudad de Comayagua.
Tras conocerse la noticia, decenas de mensajes de duelo se difundieron en redes sociales. La muerte del joven causó consternación y lamento entre los habitantes de la comunidad de Ajuterique.
Entre las publicaciones destacó el comunicado de la escuela José Hilario Rodríguez, donde se informó que la víctima era padre de dos alumnos del centro educativo.
“Siempre te recordaré, amigo”, expresó con profundo dolor un conocido cercano en redes sociales.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre las causas del accidente ni sobre el conductor de la volqueta involucrada.