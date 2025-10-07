Hombre muere tras impactar contra una volqueta en Comayagua

Comayagua, Honduras.

Un hombre perdió la vida la mañana de este martes en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Ajuterique, departamento de Comayagua.

La víctima fue identificada como Yoel Antonio Henríquez Morales, de 29 años.

De acuerdo con el informe preliminar, Henríquez conducía una motocicleta cuando impactó contra una volqueta. Su fallecimiento fue confirmado en el lugar del accidente.