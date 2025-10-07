Motociclista muere arrollado por una rastra en el segundo anillo de SPS

Un motociclista murió arrollado en horas de la noche del lunes en el segundo anillo, intersección con la 20 calle, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
El joven fallecido fue identificado como Carlos Sánchez, quien fue atropellado por una rastra cuando se dirigía hacia su trabajo como cajero de una gasolinera en el sector.
Autoridades policiales informaron que el conductor del pesado automotor huyó de la escena del accidente de tránsito, mientras el joven quedó sin vida en el pavimento.
Miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar y acordonaron el área, mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento del cadáver.