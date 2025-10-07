Motociclista muere arrollado por una rastra en el segundo anillo de SPS

San Pedro Sula

Un motociclista murió arrollado en horas de la noche del lunes en el segundo anillo, intersección con la 20 calle, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El joven fallecido fue identificado como Carlos Sánchez, quien fue atropellado por una rastra cuando se dirigía hacia su trabajo como cajero de una gasolinera en el sector.