Copán: Detención judicial para mujer acusada de quemar con químico a un familiar

Corquín, Copán

La Fiscalía Regional de Occidente obtuvo detención judicial contra Iris Alejandra Romero López, acusada por los delitos de maltrato familiar y lesiones en perjuicio de otra mujer.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el pasado 22 de septiembre de 2025, Romero López habría atacado a la víctima arrojándole ácido para cañerías de alta potencia, provocándole quemaduras en el rostro y diversas partes del cuerpo.

Las investigaciones del Ministerio Público indican que la agresora engañó a la afectada, haciéndole creer que intentaría quitarse la vida. Cuando la mujer acudió para auxiliarla, Romero López la atacó sorpresivamente con el químico, causándole graves lesiones.

El expediente revela además que la imputada ya había protagonizado episodios previos de maltrato y había amenazado con agredir también a otros familiares.

La audiencia inicial fue programada para el próximo martes 7 de octubre, ocasión en la que la Fiscalía solicitará que se dicte auto de formal procesamiento con prisión preventiva en su contra.