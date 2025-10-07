Criminales pidieron carrera a taxista y luego lo ultimaron en Comayagua

Comayagua, Honduras

Un nuevo hecho violento se registró ayer lunes 6 de octubre en la ciudad de Comayagua, donde un taxista fue asesinado a balazos mientras realizaba su jornada laboral. La víctima fue identificada como Félix Vindel, quien conducía el taxi con registro número 459.

Según versiones preliminares, el ataque ocurrió en las cercanías del Puente de Hierro, una zona de tránsito frecuente entre los barrios aledaños al centro de la ciudad colonial. Testigos relataron que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, minutos después, observaron el vehículo detenido con el conductor gravemente herido. Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional acudieron al lugar, pero Vindel ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo quedó en el interior del taxi, mientras las autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

No hay capturas relacionadas con este asesinato