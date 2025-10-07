  1. Inicio
Muere pastor tras ser embestido por una patrulla en Tocoa

Víctor Alonso Colindres sufrió el accidente el domingo en Lérida, Tocoa. Estuvo involucrada una patrulla de la Policía Nacional

Tocoa, Colón.

El pastor evangélico Víctor Alonso Colindres falleció en las últimas horas después de ser atropellado por una patrulla policial el domingo en Tocoa, Colón.

Colindres fue embestido por una unidad policial cuando conducía una motocicleta en la aldea Lérida, carretera CA-13.

El religioso viajaba junto a otro pastor. La Policía Nacional informó que los agentes de la patrulla PN-791 trasladaron a los heridos a centros asistenciales y se les realizó la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado negativo.

Cuando ocurrió el accidente, llovía con intensidad y fue en una zona colmada por baches y sin alumbrado público, según reportes locales. La Policía también remarcó que la motocicleta circulaba con las luces apagadas.

Pobladores de Tocoa lamentaron el deceso del pastor y lo describieron como un hombre entregado a su comunidad a través de sus prédicas.

