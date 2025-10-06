Menor mata a una anciana para robarle el celular en Gracias

Gracias

La Policía capturó ayer a un menor por considerarlo sospechoso de asesinar a machetazos a María Francisca Lara Chávez (de 64 años), luego de interceptarla y robarle el celular.

El crimen se registró en la aldea El Pinal, del municipio de Gracias, Lempira, cuando la mujer regresaba a su vivienda y cruzaba un río de la comunidad.