Menor mata a una anciana para robarle el celular en Gracias

La mujer fue identificada como María Lara. El menor fue capturado.

Gracias

La Policía capturó ayer a un menor por considerarlo sospechoso de asesinar a machetazos a María Francisca Lara Chávez (de 64 años), luego de interceptarla y robarle el celular.

El crimen se registró en la aldea El Pinal, del municipio de Gracias, Lempira, cuando la mujer regresaba a su vivienda y cruzaba un río de la comunidad.

El cuerpo de la víctima quedó a orilla del afluente, según informaron las autoridades policiales.

Este suceso ha consternado a la comunidad. El menor será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

