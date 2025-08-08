Motociclista muere en accidente en la avenida Juan Pablo II de San Pedro Sula

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Ángel Antonio Granados Amador, de 40 años, la noche de este viernes en la 12.ª calle de la avenida Juan Pablo II, en la trocha que va de norte a sur.
El cuerpo del motociclista quedó a unos 10 metros del lugar del impacto, mientras que la motocicleta fue encontrada a 20 metros de distancia.
Según relató su amigo David Velásquez, Granados tenía varios años de experiencia conduciendo motocicletas y recientemente había comprado la unidad con la que sufrió el accidente. Residía en la colonia América de Choloma y era integrante del grupo de motociclistas Team Choloma.
En el hecho también estuvo involucrado un taxi colectivo con registro 1390, que cubre la ruta Cabañas–Valle de Sula. Las autoridades investigan las circunstancias exactas que provocaron el siniestro.