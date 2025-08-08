Motociclista muere en accidente en la avenida Juan Pablo II de San Pedro Sula

San Pedro Sula

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Ángel Antonio Granados Amador, de 40 años, la noche de este viernes en la 12.ª calle de la avenida Juan Pablo II, en la trocha que va de norte a sur.

El cuerpo del motociclista quedó a unos 10 metros del lugar del impacto, mientras que la motocicleta fue encontrada a 20 metros de distancia.