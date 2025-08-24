Intensifican operativos en paradas y Terminal de Buses en SPS

Miembro de la Policía Nacional, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado y la División de Seguridad del Transporte Urbano reforzaron en las últimas horas los operativos de registro en diferentes puntos de la Terminal Metropolitana de Buses y en los alrededores.
Los elementos policiales realizan la verificación de documentos personales a los ciudadanos, a si como la inspección de sus equipajes, que se disponen a viajar hacia distintos puntos del país.
Esta información es acotejada con el Sistema Nacional de Registros de Casos de Investigación (Nacmis), en donde se identifica si alguna persona tiene orden de captura pendiente.
Además, los registros se extienden a múltiples paradas de buses ubicadas sobre los bulevares del norte y del sur de la ciudad, con el fin de fortalecer la seguridad en estos puntos de alta circulación.
La finalidad de estos operativos es prevenir la ejecuoón de faltas, delitos y proteger tanto a pasajeros como a conductores, quienes suelen ser blanco de hechos delictivos como robo y otras amenazas.
El 8 de agosto pasado, la Ruta 2 se paralizó debido a un aumento significativo en los asaltos a las unidades.
Los conductores y propietarios denunciaron también que el incremento de la tarifa diaria que deben entregar a los propietarios de las unidades, de 1,000 lempiras a 1,300 lempiras, y el cobro por despacho, de 225 lempiras a 275 lempiras, les generaba dificultades económicas y los exponía a mayores riesgos. Ante esta situación, se suspendió temporalmente el servicio para exigir medidas de seguridad más efectivas.
Posteriormente, autoridades de la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado y la División de Seguridad del Transporte Urbano de San Pedro Sula se reunieron con los directivos de la ruta para abordar la problemática.
Se acordaron estrategias para contrarrestar los delitos y se estableció vigilancia policial en los recorridos de la ruta. Tras estos acuerdos, los transportistas reanudaron sus operaciones, comprometiéndose a implementar nuevas medidas de seguridad en las unidades.