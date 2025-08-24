Intensifican operativos en paradas y Terminal de Buses en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Miembro de la Policía Nacional, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado y la División de Seguridad del Transporte Urbano reforzaron en las últimas horas los operativos de registro en diferentes puntos de la Terminal Metropolitana de Buses y en los alrededores.

Los elementos policiales realizan la verificación de documentos personales a los ciudadanos, a si como la inspección de sus equipajes, que se disponen a viajar hacia distintos puntos del país.

Esta información es acotejada con el Sistema Nacional de Registros de Casos de Investigación (Nacmis), en donde se identifica si alguna persona tiene orden de captura pendiente.

Además, los registros se extienden a múltiples paradas de buses ubicadas sobre los bulevares del norte y del sur de la ciudad, con el fin de fortalecer la seguridad en estos puntos de alta circulación.