"Homero" y "El Shock" extorsionaban a transpotistas y emprendedores

Dos peligrosos miembros de la estructura "Los Iluminati" fueron capturados tras semanas de labores de inteligencia, seguimiento e investigación por parte de equipos especiales de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Los sospechosos se habían consolidado como una de las principales amenazas para transportistas, comerciantes y emprendedores de la capital.
Los detenidos fueron identificados con los alias de “El Shock”, de 21 años; y “Homero”, de 25 años. Éste último cuenta con un amplio historial delictivo, ya que anteriormente había enfrentado procesos judiciales por robo agravado, portación ilegal de armas de fuego y amenazas de muerte, entre otros ilícitos.
De acuerdo con las investigaciones, estos individuos mantenían el control extorsivo en al menos 30 puntos de transporte público de Tegucigalpa y Comayagüela.
Además, tenían bajo su dominio a decenas de pequeños comerciantes y emprendedores, a quienes exigían pagos semanales bajo intimidaciones directas de muerte, asegurando que conocían en detalle la vida familiar, económica y social de cada una de sus víctimas.
Al momento de su captura, efectuada cuando realizaban rondas de cobro de extorsión, los agentes de investigación les decomisaron dinero en efectivo, una motocicleta utilizada para sus desplazamientos delictivos y un celular, el cual será sometido a un análisis forense para identificar a más víctimas y a otros posibles integrantes de la estructura.
Las autoridades señalaron que alias “Homero” y “El Shock” figuraban como objetivos prioritarios de investigación debido al alto número de denuncias y a la fuerte presión criminal que ejercían sobre el sector transporte y comercial de la capital.
Según aseguraron los entes policiales, cuentan con información clave para la ubicación de otros integrantes de esta banda, que serán objeto de futuras operaciones policiales.