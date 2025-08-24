"Homero" y "El Shock" extorsionaban a transpotistas y emprendedores

Tegucigalpa, Honduras.

Dos peligrosos miembros de la estructura "Los Iluminati" fueron capturados tras semanas de labores de inteligencia, seguimiento e investigación por parte de equipos especiales de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Los sospechosos se habían consolidado como una de las principales amenazas para transportistas, comerciantes y emprendedores de la capital.

Los detenidos fueron identificados con los alias de “El Shock”, de 21 años; y “Homero”, de 25 años. Éste último cuenta con un amplio historial delictivo, ya que anteriormente había enfrentado procesos judiciales por robo agravado, portación ilegal de armas de fuego y amenazas de muerte, entre otros ilícitos.

De acuerdo con las investigaciones, estos individuos mantenían el control extorsivo en al menos 30 puntos de transporte público de Tegucigalpa y Comayagüela.