Dos personas mueren durante incendio en su vivienda en Omoa

El siniestro ocurrió en la aldea Tulián Campo; autoridades investigan las causas que originaron el incendio.

Fotografía en vida de las dos personas que fallecieron durante el siniestro en Tulián Campo, Omoa.

Omoa, Cortés

Un trágico incendio cobró la vida de dos personas la noche del martes en la aldea Tulián Campo, del municipio de Omoa, departamento de Cortés.

Las víctimas fueron identificadas como María Dolores Hernández (57 años) y Junior Alexander Alas (36 años), quienes perecieron al interior de la vivienda sin poder escapar de las llamas.

El inmueble quedó totalmente reducido a cenizas. De acuerdo con versiones preliminares, el fuego se propagó rápidamente, impidiendo que los vecinos pudieran auxiliar a los ahora fallecidos.

Autoridades locales y equipos de socorro se desplazaron al lugar para controlar el siniestro y posteriormente realizar el levantamiento de los cuerpos.

La Policía y el Cuerpo de Bomberos informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el origen y las causas del incendio.

