Walter cenó con Katherine y engañada la llevó adonde la quemó

San Pedro Sula, Honduras

El motorista de equipo pesado Walter Mauricio Alvarenga Monje calcinó a su expareja Katherine Nicolle Reyes con combustible y leña en el hoyo que excavó junto con dos individuos más para luego enterrarla. Las indagaciones de la Policía establecen que el vil asesinato lo cometió Walter Mauricio en unos potreros del sector de El Zapotal con la ayuda de sus compinches, que primero le infirieron varios balazos a la joven manicurista de 22 años.

Luego de quitarle la vida a Katherine Nicolle su expareja y sus cómplices la metieron al hoyo rociada de combustible en el que también echaron leña y le prendieron fuego. En la relación de hechos, que consta en el expediente del proceso penal que se le sigue a Walter Mauricio Alvarenga Monje (de 22 años) se establece que el 20 de julio del 2025 Katherine Nicolle Reyes tuvo comunicación en la noche con su mejor amiga y le dijo que tenía una cita con su nuevo novio. Cuando la manicurista salió de su apartamento en el sector Rivera Hernández en su carro, un turismo Hyundai color negro, rumbo a la cita, recibió mensajes de su exnovio Walter Mauricio. En la comunicación, vía mensajes, que tuvo con la joven, Walter Mauricio le pidió que llegara a un conocido restaurante ubicado en el bulevar del este para que cenaran y hablaran y le prometió que no le iba a pasar nada. La joven accedió ir al restaurante y estuvo cenando con su expareja. Después de cenar, Walter Mauricio llevó bajo engaños a la manicurista en su carro y tomaron el bulevar del norte. Al llegar al desvío de la aldea El Zapotal estaban dos individuos que junto a Walter Mauricio llevaron por la fuerza a Katherine a unos potreros donde le infirieron varios balazos y después echaron en un hoyo su cuerpo rociado de combustible junto a leña que juntaron en el sitio.

Vídeos y llamadas hunden a Walter Mauricio Alvarenga

Los homicidas le prendieron fuego al cuerpo y ver que ya se había calcinado casi en su totalidad lo enterraron. El 26 de julio las autoridades encontraron el cuerpo de la manicurista enterrado y calcinado en un 95 por ciento. Las autoridades encontraron entre los restos humanos una cadena que andaba la joven Katherine Nicolle lo que confirmó que el cuerpo era el de ella. Al desaparecer Katherine su expareja se convirtió en una persona de interés para la DPI por ser el principal sospechoso del asesinato y empezaron a sacar un perfil de Walter Mauricio Alvarenga Monje. En primera instancia, en las indagaciones de los investigadores salió a relucir una pelea que sostuvo la pareja 15 días antes de la desaparición de la manicurista. En las diligencias técnicas realizadas analizaron vídeos y llamadas telefónicas que vinculan a Walter Mauricio Alvarenga.

Las autoridades informaron que el resultado de los análisis técnicos de vídeos y llamadas telefónicas más el hecho de que la joven tenía una nueva pareja, que había una situación de celos de Walter Mauricio y la pelea que sostuvo la pareja 15 días antes de la desaparición de Katherine apuntaban a que el principal sospechoso es Walter Mauricio.