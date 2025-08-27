Dictan prisión preventiva a motorista acusado de matar a su expareja en El Zapotal

Por las circunstancias del hecho, las normas, convenciones, tratados internacionales, el debido proceso, la legalidad, el peligro de fuga, el reflejo de los indicios racionales suficientes, la Jueza de Letras Penal, determinó que dicho encausado cumpla el término legal de los dos años de reclusión bajo la guarda y custodia de las autoridades del Centro Penitenciario de El Progreso, municipio de El Progreso, departamento de Yoro.