Dictan prisión preventiva a motorista acusado de matar a su expareja en El Zapotal

Walter Alvarenga se presentó a los juzgados de San Pedro Sula a la audiencia inicial. Se le acusa de matar a su expareja, la manicurista Katherine Fuentes (derecha).
En el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, se desarrolló la Audiencia Inicial de Walter Alvarenga, un motorista de equipo pesado, involucrado en la muerte violenta de su excompañera sentimental acusado de acciones desproporcionadas en desigualdad de poder y violencia basada en género.
A Katherine se le vio con vida por última vez el 20 de julio, en el sector Cerrito Lindo de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula.
Según las pesquisas, semanas antes de su desaparición la joven había tenido problemas de agresión física y verbal con su expareja Walter Alvarenga.
El 26 de julio, las autoridades localizaron los restos de Katherine. Estaban calcinados en un 95 %, en un área boscosa de la aldea El Zapotal.
Tras labores de búsqueda, vigilancia y localización, agentes de la DPI capturaron a Walter Mauricio Alvarenga Monge en las cercanías de una ferretería ubicada en la 33 calle.
Según el resumen hecho por las autoridades, el 20 de julio de 2025, la joven Katherine Fuentes se trasladó en un vehículo marca Hyundai, modelo Elantra, color negro, tipo turismo, sin placas. Viajó desde su apartamento ubicado en la colonia Rivera Hernández hasta el restaurante del bulevar del Este.
Walter y dos compinches la privaron de su libertad y se la llevaron al sector del Zapotal. La víctima recibió varios disparos, y quedó sin signos vitales en el interior del auto.
Tras la denuncia de la madrede Katherin, las autoridades le dieron seguimiento al caso por medio de los agentes de la Unidad de Reporte y Seguimiento de Personas Desaparecidas de Interpol.
La Jueza de Letras Penal, resolvió decretar el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva a Walter Mauricio Alvarenga Monje, supuesto autor del delito de femicidio agravado.
La fiscalía, previamente ratificó el requerimiento, describió los hechos, presentó las pruebas documentales, periciales, testificales, principalmente testimonios con la petición de la medida cautelar limitativa de la libertad. Por su parte, la defensa rechazó la acción fiscal, solicitando sobreseer a su representado.
Por las circunstancias del hecho, las normas, convenciones, tratados internacionales, el debido proceso, la legalidad, el peligro de fuga, el reflejo de los indicios racionales suficientes, la Jueza de Letras Penal, determinó que dicho encausado cumpla el término legal de los dos años de reclusión bajo la guarda y custodia de las autoridades del Centro Penitenciario de El Progreso, municipio de El Progreso, departamento de Yoro.
La Audiencia Preliminar se programó para las 10:00 de la mañana del miércoles 15 de octubre.