Ataque armado en Colón deja tres muertos

Tres personas perdieron la vida la noche del miércoles en la carretera de la aldea El Carbón, municipio de Balfate, Colón.
Las víctimas fueron identificadas como Antony Alfredo Gálvez Vela, de 22 años, originario y residente en Balfate; Beya Dayaris Flores Duarte, de 15 años, originaria de San Pedro Sula y residente en la colonia Rivera Hernández; y Luis Fernando Ávila, de 19 años.
También se informó que las víctimas se desplazaban en un vehículo tipo turismo color blanco cuando fueron interceptadas y atacadas a balazos por sujetos armados que transitaban por la zona.
Posterior al crimen, Medicina Forense realizó el levantamiento de los cadáveres, mientras las autoridades policiales investigan el móvil y a los responsables del ataque.