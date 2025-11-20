Ataque armado en Colón deja tres muertos

Balfate, Colón ​​​​​

Tres personas perdieron la vida la noche del miércoles en la carretera de la aldea El Carbón, municipio de Balfate, Colón.

​Las víctimas fueron identificadas como ​Antony Alfredo Gálvez Vela, de 22 años, originario y residente en Balfate; ​Beya Dayaris Flores Duarte, de 15 años, originaria de San Pedro Sula y residente en la colonia Rivera Hernández; y Luis Fernando Ávila, de 19 años.