Ataque armado en Colón deja tres muertos

Las víctimas fueron identificadas como Antony Alfredo Gálvez Vela, Beya Dayaris Flores Duarte y Luis Fernando Arita.

El crimen se registró ayer miércoles en horas de la noche.
Balfate, Colón ​​​​​

Tres personas perdieron la vida la noche del miércoles en la carretera de la aldea El Carbón, municipio de Balfate, Colón.

​Las víctimas fueron identificadas como ​Antony Alfredo Gálvez Vela, de 22 años, originario y residente en Balfate; ​Beya Dayaris Flores Duarte, de 15 años, originaria de San Pedro Sula y residente en la colonia Rivera Hernández; y Luis Fernando Ávila, de 19 años.

También se informó que las víctimas se desplazaban en un vehículo tipo turismo color blanco cuando fueron interceptadas y atacadas a balazos por sujetos armados que transitaban por la zona.

Posterior al crimen, Medicina Forense realizó el levantamiento de los cadáveres, mientras las autoridades policiales investigan el móvil y a los responsables del ataque.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

