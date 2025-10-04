  1. Inicio
Matan a balazos a dos mujeres en una cantina de Olancho

Las víctimas fueron identificadas como Silvia Reyes y Bessi Danubia Varela Hernández.

El sangriento suceso ocurrió la noche de este sábado. Imagen de archivo.
Olancho

Dos mujeres perdieron la vida de forma violenta la noche de este sábado en Catacamas, Olancho.

Las víctimas fueron identificadas como Silvia Reyes, de unos 50 años, y Bessi Danubia Varela Hernández, de aproximadamente 45.

De acuerdo a los informes preliminares, varios sujetos armados llegaron hasta una vivienda que funciona como una cantina y, sin mediar palabra, atacaron a tiros a las mujeres, las cuales perdieron la vida de forma inmediata.

Capturan al homicida del hermano de conocida presentadora de televisión

La Policía Nacional llegó a la escena del crimen y acordonó el área, mientras se espera a Medicina Forense para el levantamiento cadavérico.

En otro hecho ocurrido esta semana en Patuca, Olancho, una joven, identificada en redes sociales como Michell Palma, fue hallada muerta en una cantina; de acuerdo a los datos preliminares, su cuerpo presentaba varias heridas de bala.

