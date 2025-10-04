Lluvias y accidentes: cinco personas muertas durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa

Entre las víctimas se encuentran un adulto y su hija de 10 años, arrastrados por la corriente del río Las Hamacas, en el municipio de Yarula, departamento central de La Paz.

Tres de las víctimas murieron el martes por sumersión, mientras que otra falleció tras la caída de un árbol, producto de los intensos vientos y la saturación del suelo, según el reporte oficial.

Ya se registran cinco personas muertas durante esta Semana Morazánica ; no obstante, de esta nueva víctima mortal no se han revelado detalles.

Una adolescente de 14 años falleció ahogada en una quebrada del municipio de Lepaterique, en Francisco Morazán. Otro hombre, de 48 años, murió este viernes en La Esperanza, departamento de Intibucá, tras la caída de un árbol.

Asimismo, informaron que se han llevado a cabo 821 traslados en ambulancia, 1,084 atenciones prehospitalarias y 3 mil atenciones hospitalarias.

Detallan que en los 58 accidentes viales que se han registrado en la Semana Morazánica, se han reportado 48 personas heridas, se han registrado 30 colisiones y 18 choques.

También indicaron que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV) ha llevado a cabo más de 11 mil pruebas de alcoholemia; además, se ha destruido más de 157 kilos de comida en diferentes restaurantes.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene en alerta amarilla a los municipios aledaños al río Ulúa. Entre las zonas en riesgo están Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en el departamento de Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida, además del municipio de Alianza, en Valle.

En cambio, existe una alerta verde para Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, así como para los municipios de La Lima y Choloma en Cortés. Las medidas estarán vigentes por un período de 48 horas a partir de la 1:00 p. m. del sábado 4 de octubre de 2025.