Otras 48 horas de alerta amarilla en el Valle de Sula por riesgo de inundaciones

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que debido a las lluvias se mantiene en alerta amarilla a los municipios aledaños al río Ulúa.

Entre las zonas en riesgo están Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en el departamento de Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida, además del municipio de Alianza, en Valle.

Asimismo, la institución extendió la alerta verde para Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, así como para los municipios de La Lima y Choloma en Cortés. Las medidas estarán vigentes por un período de 48 horas a partir de la 1:00 p. m. del sábado 4 de octubre de 2025.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las lluvias son provocadas por la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico.