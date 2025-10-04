  1. Inicio
Otras 48 horas de alerta amarilla en el Valle de Sula por riesgo de inundaciones

Copeco mantiene en alerta amarilla a los municipios cercanos al río Ulúa y en verde a diez departamentos del país ante las lluvias y condiciones inestables generadas por una nueva onda tropical.

  • 04 de octubre de 2025 a las 14:18 -
  • Redacción
Alerta amarilla para municipios del Valle de Sula hoy sábado 04 de octubre 2025.

Foto LA PRENSA.
San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que debido a las lluvias se mantiene en alerta amarilla a los municipios aledaños al río Ulúa.

Entre las zonas en riesgo están Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en el departamento de Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida, además del municipio de Alianza, en Valle.

Asimismo, la institución extendió la alerta verde para Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, así como para los municipios de La Lima y Choloma en Cortés. Las medidas estarán vigentes por un período de 48 horas a partir de la 1:00 p. m. del sábado 4 de octubre de 2025.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las lluvias son provocadas por la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico.

Durante el fin de semana se prevé abundante nubosidad, lluvias y chubascos dispersos, con mayor intensidad en las regiones del suroccidente, sur y centro del país.

Las condiciones se mantendrán inestables por el ingreso de una onda tropical entre la noche del sábado y el domingo, con precipitaciones de moderadas a fuertes, especialmente en el centro, sur y occidente del territorio nacional.

Recomendaciones de Copeco

La institución pidió a las autoridades locales, Codem y Codeles mantener una vigilancia constante sobre zonas vulnerables y alertar ante cualquier amenaza que ponga en riesgo a la población.

A la ciudadanía se le recuerda evitar cruzar ríos, vados o quebradas crecidas, asegurar techos y realizar limpieza de cunetas y tragantes para prevenir inundaciones urbanas.

Copeco reiteró que la alerta amarilla implica estar preparados para actuar y seguir las instrucciones de las autoridades, mientras que la alerta verde exige mantenerse informados mediante los boletines oficiales y redes institucionales.

