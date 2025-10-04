  1. Inicio
Copeco recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones.

Ingreso de onda tropical: clima en Honduras este sábado de Semana Morazánica

Una onda tropical y la convergencia de viento y humedad provocarán lluvias este sábado 4 de octubre de 2025 en Honduras.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones meteorológicas que predominarán este sábado 4 de octubre de 2025 en Honduras.

Para esta jornada se esperan lluvias y chubascos de variada intensidad en la mayor parte del territorio hondureño.

Estas condiciones serán causadas por la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico, así como al ingreso de una onda tropical durante la noche.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas generarán abundante nubosidad y precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente fuertes.

Las lluvias pronosticadas estarán acompañadas de actividad eléctrica en diferentes regiones del país, según indicó la entidad de previsión.

Copeco detalló que las zonas más afectadas por las lluvias serán el occidente, suroccidente, sur, oriente y áreas del centro, donde podrían registrarse los mayores acumulados de precipitación.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos y quebradas.

