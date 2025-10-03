Nueva onda tropical provocará lluvias fuertes en varias zonas de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

De acuerdo con el reporte, las precipitaciones más fuertes se presentarán en los departamentos del suroccidente, sur, oriente, centro y norte del país.

Las autoridades meteorológicas advierten que una nueva onda tropical ingresará al país este sábado 4 de octubre, lo que generará lluvias intensas, chubascos y tormentas eléctricas en regiones vulnerables, según el pronóstico del Cenaos-Copeco.

En contraste, las Islas de la Bahía y zonas costeras menos expuestas estarían menos impactadas.

El fenómeno asociará humedad proveniente del Mar Caribe y del océano Pacífico, intensificando la nubosidad y favoreciendo la formación de tormentas eléctricas dispersas. Se espera además que los acumulados de lluvia sean variables, con potencial de superar registros habituales en áreas montañosas.

Recomendaciones oficiales

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Frente a esta situación, COPECO y CENAOS han instado a la población evitar cruzar ríos o quebradas cuando estén crecidos y monitorear posibles deslizamientos en zonas propensas.

Riesgos y medidas de prevención

Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones urbanas, saturación de suelo, derrumbes en zonas montañosas y afectaciones en la infraestructura de drenaje. Especial atención requieren las comunidades ubicadas en zonas bajas o a la orilla de ríos y quebradas.