Nueva onda tropical provocará lluvias fuertes en varias zonas de Honduras

Las autoridades meteorológicas advierten que una nueva onda tropical ingresará al país este sábado 4 de octubre, lo que generará lluvias intensas, chubascos y tormentas eléctricas en regiones vulnerables, según el pronóstico del Cenaos-Copeco.
De acuerdo con el reporte, las precipitaciones más fuertes se presentarán en los departamentos del suroccidente, sur, oriente, centro y norte del país.
En contraste, las Islas de la Bahía y zonas costeras menos expuestas estarían menos impactadas.
El fenómeno asociará humedad proveniente del Mar Caribe y del océano Pacífico, intensificando la nubosidad y favoreciendo la formación de tormentas eléctricas dispersas. Se espera además que los acumulados de lluvia sean variables, con potencial de superar registros habituales en áreas montañosas.
Recomendaciones oficiales
Frente a esta situación, COPECO y CENAOS han instado a la población evitar cruzar ríos o quebradas cuando estén crecidos y monitorear posibles deslizamientos en zonas propensas.
Riesgos y medidas de prevención
Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones urbanas, saturación de suelo, derrumbes en zonas montañosas y afectaciones en la infraestructura de drenaje. Especial atención requieren las comunidades ubicadas en zonas bajas o a la orilla de ríos y quebradas.
Las autoridades han recomendado tener listo un plan de emergencia familiar, asegurando vías de evacuación y evitando la exposición innecesaria durante tormentas eléctricas.