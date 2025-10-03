  1. Inicio
  2. · Honduras

Nueva onda tropical provocará lluvias fuertes en varias zonas de Honduras

Onda tropical ingresará a Honduras con lluvias intensas

  • 03 de octubre de 2025 a las 16:58 -
  • Redacción
Nueva onda tropical provocará lluvias fuertes en varias zonas de Honduras

Copeco pronostica lluvias en Honduras para este sábado 04 de octubre.

 Foto: NOAA
San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades meteorológicas advierten que una nueva onda tropical ingresará al país este sábado 4 de octubre, lo que generará lluvias intensas, chubascos y tormentas eléctricas en regiones vulnerables, según el pronóstico del Cenaos-Copeco.

De acuerdo con el reporte, las precipitaciones más fuertes se presentarán en los departamentos del suroccidente, sur, oriente, centro y norte del país.

Nueva onda tropical provocará lluvias fuertes en varias zonas de Honduras

En contraste, las Islas de la Bahía y zonas costeras menos expuestas estarían menos impactadas.

El fenómeno asociará humedad proveniente del Mar Caribe y del océano Pacífico, intensificando la nubosidad y favoreciendo la formación de tormentas eléctricas dispersas. Se espera además que los acumulados de lluvia sean variables, con potencial de superar registros habituales en áreas montañosas.

Recomendaciones oficiales

Frente a esta situación, COPECO y CENAOS han instado a la población evitar cruzar ríos o quebradas cuando estén crecidos y monitorear posibles deslizamientos en zonas propensas.

Riesgos y medidas de prevención

Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones urbanas, saturación de suelo, derrumbes en zonas montañosas y afectaciones en la infraestructura de drenaje. Especial atención requieren las comunidades ubicadas en zonas bajas o a la orilla de ríos y quebradas.

Nueva onda tropical provocará lluvias fuertes en varias zonas de Honduras

Las autoridades han recomendado tener listo un plan de emergencia familiar, asegurando vías de evacuación y evitando la exposición innecesaria durante tormentas eléctricas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias