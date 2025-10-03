Sigue alerta amarilla en municipios cercanos al río Ulúa por riesgo de inundaciones

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó este 3 de octubre de 2025 que se mantiene Alerta Amarilla para los municipios aledaños al río Ulúa

Las zonas con alto riesgo son: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

Asimismo, se declaró Alerta Verde para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá y La Paz, así como para los municipios de La Lima y Choloma en Cortés y Alianza en el departamento de Valle, durante un periodo de 24 horas a partir de las 2:00 p.m. de este viernes.