Sigue alerta amarilla en municipios cercanos al río Ulúa por riesgo de inundaciones

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó este 3 de octubre de 2025 que se mantiene Alerta Amarilla para los municipios aledaños al río Ulúa
Las zonas con alto riesgo son: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.
Asimismo, se declaró Alerta Verde para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá y La Paz, así como para los municipios de La Lima y Choloma en Cortés y Alianza en el departamento de Valle, durante un periodo de 24 horas a partir de las 2:00 p.m. de este viernes.
🟡🟢COPECO mantiene en Alerta Amarilla a los municipios cercanos al río Ulúa y en Alerta Verde a seis departamentos, así como a los municipios de La Lima, Choloma y Alianza🟢🟡 pic.twitter.com/8wgMMePEzh— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 3, 2025
El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) explicó que la influencia de una vaguada en superficie seguirá generando lluvias y tormentas eléctricas sobre el occidente, centro y sur del país. Para este sábado se espera el ingreso de una onda tropical, lo que incrementará las precipitaciones en gran parte del territorio nacional.
Ante dicha alerta, las recomendaciones de prevención sugiere en primera instancia a las autoridades municipales a mantener vigilancia en zonas vulnerables y estar atentos a cualquier amenaza.
A la población en áreas cercanas a ríos o quebradas deben evitar cruzar afluentes crecidos, ya que existe riesgo de desbordamientos, inundaciones y deslizamientos.
COPECO recordó que la Alerta Amarilla significa estar preparados para actuar y seguir las instrucciones oficiales, mientras que la Alerta Verde implica mantenerse informados y atentos a la evolución del clima.