Niño de 11 años muere tras impacto de una rastra en Omoa; el conductor se fugó

Un niño de 11 años perdió la vida de manera trágica la noche del viernes 3 de octubre, en un accidente vial ocurrido en el sector de Caracol, municipio de Omoa, Cortés, en la zona norte de Honduras.
El menor fue identificado como Héctor Jafeth Arias, quien se dirigía junto a su padre hacia su vivienda a bordo de un vehículo de carga tipo “chapulín”, luego de haber salido a reparar una llanta.
De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando una rastra impactó violentamente el pequeño automotor y luego se dio a la fuga, dejando totalmente destruido el vehículo en el que viajaban padre e hijo.
El padre del menor, identificado como Antonio Ortega, resultó gravemente herido y fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo atención médica. En tanto, el cuerpo del niño quedó tendido a la orilla de la carretera.
“El niño era muy alegre, servicial, y las personas que lo conocieron dan fe de eso. Es una tragedia porque el otro mes cumpliría sus 12 años”, expresó conmovida una vecina y conocida de la familia.
Autoridades policiales acordonaron la escena y levantaron el expediente correspondiente. Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el reconocimiento y levantamiento legal del cuerpo.
El caso sigue bajo investigación, mientras familiares y vecinos piden que se identifique al conductor responsable del fatal hecho.