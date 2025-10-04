Niño de 11 años muere tras impacto de una rastra en Omoa; el conductor se fugó

Cortés, Honduras.

El menor fue identificado como Héctor Jafeth Arias, quien se dirigía junto a su padre hacia su vivienda a bordo de un vehículo de carga tipo “chapulín”, luego de haber salido a reparar una llanta.

Un niño de 11 años perdió la vida de manera trágica la noche del viernes 3 de octubre, en un accidente vial ocurrido en el sector de Caracol, municipio de Omoa, Cortés, en la zona norte de Honduras.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando una rastra impactó violentamente el pequeño automotor y luego se dio a la fuga, dejando totalmente destruido el vehículo en el que viajaban padre e hijo.

El padre del menor, identificado como Antonio Ortega, resultó gravemente herido y fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo atención médica. En tanto, el cuerpo del niño quedó tendido a la orilla de la carretera.



“El niño era muy alegre, servicial, y las personas que lo conocieron dan fe de eso. Es una tragedia porque el otro mes cumpliría sus 12 años”, expresó conmovida una vecina y conocida de la familia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Autoridades policiales acordonaron la escena y levantaron el expediente correspondiente. Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el reconocimiento y levantamiento legal del cuerpo.

El caso sigue bajo investigación, mientras familiares y vecinos piden que se identifique al conductor responsable del fatal hecho.