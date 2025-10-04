  1. Inicio
Esto publicó Anny Michell una hora antes de ser asesinada en cantina de Olancho

Anny Michell Vallecillo, de 20 años, fue asesinada de doce disparos dentro de una cantina en Patuca, Olancho. Esta fue su última y desgarradora publicación antes de morir.

Esto publicó Anny Michell una hora antes de ser asesinada en cantina de Olancho
1 de 11

El cuerpo de Anny Michell Vallecillo fue hallado sin vida dentro de una cantina en el sector de Palestina, Patuca, Olancho, tras ser brutalmente asesinada. Estos son los últimos detalles de su muerte.

 Foto: redes sociales
2 de 11

De acuerdo con el reporte preliminar, su muerte ocurrió entre la medianoche del pasado martes y las primeras horas del miércoles 3 de octubre. Sin embargo, alrededor de las 11 de la noche, Anny Michell aún alcanzó a realizar una última publicación en Facebook.

 Foto: redes sociales
3 de 11

El cuerpo de la víctima, conocida cariñosamente como “Pitu”, fue hallado con doce impactos de bala. Tras confirmarse la noticia, sus amigos la identificaron en redes sociales bajo el usuario Michell Palma.

 Foto: redes sociales
4 de 11

"Dueles, hermanito", esta fue la última publicación que realizó Anny Michell una horas antes de su tragedia.

 Foto: redes sociales
5 de 11

Amigos revelaron que, semanas antes de su muerte, un amigo cercano de Anny también había fallecido en San Esteban, Olancho.

 Foto: redes sociales
6 de 11

Autoridades confirmaron que la joven vestía únicamente una pijama blanca cuando fue encontrada sin vida.

 Foto: redes sociales
7 de 11

Desgarradoras imágenes difundidas en redes sociales muestran a la joven tendida en el piso de un baño del lugar.

 Foto: redes sociales
8 de 11

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado el posible móvil del ataque, aunque ya se encuentran recabando testimonios para esclarecer el hecho.

 Foto: redes sociales
9 de 11

Michell Palma, originaria de Olancho, era reconocida en su comunidad por su simpatía y belleza. La noticia de su muerte generó consternación entre familiares y amigos.

 Foto: redes sociales
10 de 11

"Mi niña, no lo puedo creer", comentaron sus conocidos, quienes empezaron a etiquetarla en redes sociales.

 Foto: redes sociales
11 de 11

La muerte de Anny cayó como un “balde de agua fría” para sus familiares y amigos, convirtiéndose en una de las tragedias que enlutan el feriado Morazánico.

 Foto: redes sociales
