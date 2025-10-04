Esto publicó Anny Michell una hora antes de ser asesinada en cantina de Olancho

El cuerpo de Anny Michell Vallecillo fue hallado sin vida dentro de una cantina en el sector de Palestina, Patuca, Olancho, tras ser brutalmente asesinada. Estos son los últimos detalles de su muerte.
De acuerdo con el reporte preliminar, su muerte ocurrió entre la medianoche del pasado martes y las primeras horas del miércoles 3 de octubre. Sin embargo, alrededor de las 11 de la noche, Anny Michell aún alcanzó a realizar una última publicación en Facebook.
El cuerpo de la víctima, conocida cariñosamente como “Pitu”, fue hallado con doce impactos de bala. Tras confirmarse la noticia, sus amigos la identificaron en redes sociales bajo el usuario Michell Palma.
"Dueles, hermanito", esta fue la última publicación que realizó Anny Michell una horas antes de su tragedia.
Amigos revelaron que, semanas antes de su muerte, un amigo cercano de Anny también había fallecido en San Esteban, Olancho.
Autoridades confirmaron que la joven vestía únicamente una pijama blanca cuando fue encontrada sin vida.
Desgarradoras imágenes difundidas en redes sociales muestran a la joven tendida en el piso de un baño del lugar.
Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado el posible móvil del ataque, aunque ya se encuentran recabando testimonios para esclarecer el hecho.
Michell Palma, originaria de Olancho, era reconocida en su comunidad por su simpatía y belleza. La noticia de su muerte generó consternación entre familiares y amigos.
"Mi niña, no lo puedo creer", comentaron sus conocidos, quienes empezaron a etiquetarla en redes sociales.
La muerte de Anny cayó como un “balde de agua fría” para sus familiares y amigos, convirtiéndose en una de las tragedias que enlutan el feriado Morazánico.