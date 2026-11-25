Tegucigalpa, Honduras. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo y posteriormente impactado por una motocicleta cuando se encontraba a la orilla de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, a la altura del kilómetro 26. La víctima fue identificada como Gilberto Corea Ramos, originario del municipio de Cedros, Francisco Morazán, quien, según la información preliminar, se disponía a abordar una unidad de transporte público para regresar a su lugar de origen.

El hecho ocurrió cuando Corea Ramos esperaba un autobús a la orilla de la carretera. En esas circunstancias fue embestido por un vehículo que circulaba por la zona y, tras el primer impacto, también fue alcanzado por una motocicleta. Debido a la gravedad de las lesiones provocadas por ambos impactos, el hombre perdió la vida en el lugar. Su cuerpo quedó tendido en las inmediaciones de la carretera, mientras se conocían los primeros detalles de lo ocurrido.