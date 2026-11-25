Tegucigalpa, Honduras. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo y posteriormente impactado por una motocicleta cuando se encontraba a la orilla de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, a la altura del kilómetro 26.
La víctima fue identificada como Gilberto Corea Ramos, originario del municipio de Cedros, Francisco Morazán, quien, según la información preliminar, se disponía a abordar una unidad de transporte público para regresar a su lugar de origen.
El hecho ocurrió cuando Corea Ramos esperaba un autobús a la orilla de la carretera. En esas circunstancias fue embestido por un vehículo que circulaba por la zona y, tras el primer impacto, también fue alcanzado por una motocicleta.
Debido a la gravedad de las lesiones provocadas por ambos impactos, el hombre perdió la vida en el lugar. Su cuerpo quedó tendido en las inmediaciones de la carretera, mientras se conocían los primeros detalles de lo ocurrido.
Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las características de los vehículos involucrados, la identidad de sus conductores ni las circunstancias exactas en que se produjo el atropellamiento.
Se conoció que Corea Ramos recientemente había recuperado su libertad después de permanecer seis años y tres meses privado de ella.
De acuerdo con la información proporcionada, el hombre se dirigía nuevamente hacia Cedros luego de salir de prisión, pero el viaje de regreso terminó de manera trágica en la carretera hacia Olancho.