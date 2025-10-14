Tras horas de angustia, encuentran a hermanitos desaparecidos en Santa Rita

Santa Rita, Yoro.

Dos hermanitos de nombre Edison Muciel Maldonado (7) y Rous Muciel Maldonado (5), que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Santa Rita, Yoro, fueron encontrados durante la noche del lunes 13 octubre en el centro de la ciudad. La primera versión que se manejó fue que una pareja se había llevado a los niños mientras caminaban junto a su padre, a quienes habían atraído con dulces y otras golosinas; sin embargo, las autoridades aclararon que esto será parte de las investigaciones.

"Otros dicen que los había vendido, estamos en investigaciones a ver cómo está la situación", declaró un oficial de la Policía Nacional de apellido López. Según López, "al parecer, el señor los había dejado abandonados", refiriéndose al padre de los niños, quien reportó que "se le habían perdido". Los menores fueron ubicados "en el centro de Santa Rita", acotó. Además, sobre si entregarán los pequeños a sus padres, dijo que estaban verificando con los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) "para ver qué se va a realizar".