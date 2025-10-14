  1. Inicio
Tras horas de angustia, encuentran a hermanitos desaparecidos en Santa Rita

La primera versión que se manejó fue que una pareja se había llevado a los niños mientras caminaban junto a su padre

Los menores fueron encontrados en en el centro del municipio de Santa Rita, en Yoro.
Santa Rita, Yoro.

Dos hermanitos de nombre Edison Muciel Maldonado (7) y Rous Muciel Maldonado (5), que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Santa Rita, Yoro, fueron encontrados durante la noche del lunes 13 octubre en el centro de la ciudad.

La primera versión que se manejó fue que una pareja se había llevado a los niños mientras caminaban junto a su padre, a quienes habían atraído con dulces y otras golosinas; sin embargo, las autoridades aclararon que esto será parte de las investigaciones.

"Otros dicen que los había vendido, estamos en investigaciones a ver cómo está la situación", declaró un oficial de la Policía Nacional de apellido López.

Según López, "al parecer, el señor los había dejado abandonados", refiriéndose al padre de los niños, quien reportó que "se le habían perdido". Los menores fueron ubicados "en el centro de Santa Rita", acotó.

Además, sobre si entregarán los pequeños a sus padres, dijo que estaban verificando con los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) "para ver qué se va a realizar".

El oficial agregó que los pequeños no presentaban signos de maltrato. “Se va a abrir una investigación" para "darle una respuesta sobre los niños a los familiares ", aseguró.

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

