Atrapan a prófugo que regresaba oculto en vuelo de deportados

Fue detenido en el aeropuerto Ramón Villeda Morales por orden de captura por tráfico de drogas, porte ilegal de armas y atentado

Será puesto ante el Ministerio Público para responder por los delitos por cuales se le señala.

La Lima, Cortés.

A través de la Operación "Escorpión VI", un hondureño que arribó al país en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos, fue capturado por parte de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas e Interpol, ya que mantenía una orden de captura pendiente por graves delitos.

La acción se ejecutó en el punto de control fronterizo del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, donde los equipos especializados verificaron la identidad de los connacionales retornados y detectaron que uno de ellos figuraba en los registros judiciales por ser supuesto responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, atentado y tráfico de drogas.

El detenido es un joven de 20 años, soltero, de oficio jornalero, originario de San Pedro Sula y residente en la colonia Suyapa de Chamelecón.

Según el expediente, el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de San Pedro Sula había emitido desde el 6 de junio de 2024 la orden de captura en su contra, señalándolo como responsable de delitos que atentan contra el orden público y la salud del Estado de Honduras.

Tras su aprehensión fue notificado de los derechos que le asisten y trasladado bajo custodia policial hacia los tribunales competentes para continuar con el proceso judicial en su contra.

