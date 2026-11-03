La caída de "Tecolote": del supuesto mando de la MS-13 a una celda en La Tolva

Cortés, Honduras. Un juez penal dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Israel Flores Castañedas, alias "Tecolote", señalado como supuesto cabecilla de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13). La resolución se adoptó durante una audiencia inicial celebrada en el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con sede en San Pedro Sula, Cortés.

Tras la determinación judicial, el imputado, de 38 años, fue remitido al centro penitenciario de máxima seguridad La Tolva, ubicado en Morocelí, El Paraíso, donde permanecerá recluido mientras avanza el proceso legal en su contra y se espera la celebración del juicio oral y público.

Captura de alias "Tecolote" en Copán

Flores Castañedas fue capturado el pasado 28 de octubre durante un operativo ejecutado en la carretera CA-4, cerca del desvío que conduce de Santa Rosa de Copán hacia el departamento de Lempira.

En la operación participaron agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), junto con otras direcciones de la Policía Nacional y miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse