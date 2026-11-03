La caída de "Tecolote": del supuesto mando de la MS-13 a una celda en La Tolva

Cortés, Honduras. Un juez penal dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Israel Flores Castañedas, alias "Tecolote", señalado como supuesto cabecilla de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).
La resolución se adoptó durante una audiencia inicial celebrada en el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con sede en San Pedro Sula, Cortés.
Tras la determinación judicial, el imputado, de 38 años, fue remitido al centro penitenciario de máxima seguridad La Tolva, ubicado en Morocelí, El Paraíso, donde permanecerá recluido mientras avanza el proceso legal en su contra y se espera la celebración del juicio oral y público.
Captura de alias "Tecolote" en Copán
Flores Castañedas fue capturado el pasado 28 de octubre durante un operativo ejecutado en la carretera CA-4, cerca del desvío que conduce de Santa Rosa de Copán hacia el departamento de Lempira.
En la operación participaron agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), junto con otras direcciones de la Policía Nacional y miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
De acuerdo con la información policial, alias "Tecolote" registra antecedentes policiales desde 2019, cuando fue detenido por el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.
Durante su captura, las autoridades le decomisaron un teléfono celular que será sometido a peritajes como parte de las investigaciones.
El Ministerio Público le supone responsable del delito de asociación terrorista, en perjuicio del orden público del Estado de Honduras