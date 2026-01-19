Investigan vinculación del Cartel del Atlántico con asesinatos de alto impacto

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades policiales abrieron una línea de investigación para determinar qué miembros del Cartel del Atlántico perpetraron tres asesinatos de alto impacto ocurridos en diciembre de 2025 en San Pedro Sula. Las indagaciones establecen indicios de que los seis integrantes de esa organización criminal capturados el viernes 16 de enero de 2026 por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas (Dipampco) están implicados en los asesinatos de la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla, del DJ Luis Fernando Velásquez Obregón y del comerciante Jairo Juárez Santiago.

La ingeniera Lilian Padilla fue asesinada el sábado 20 de diciembre de 2025 en el bulevar de la residencial Villas Mackay, al ser atacada a balazos en su vehículo por sicarios que se transportaban en un Honda Civic azul. Al DJ Luis Fernando Velásquez Obregón lo mataron el domingo 21 de diciembre de 2025 por la noche, dentro de su carro, a manos de dos sicarios que se movilizaban en motocicleta. El crimen ocurrió en el barrio Río de Piedras. Por su parte, Jairo Juárez Santiago fue asesinado alrededor de las 2:00 pm del 23 de diciembre de 2025 por sicarios que se conducían en una camioneta verde cuando salía de un restaurante en el barrio Los Andes, junto a su familia. Hasta el momento, las investigaciones no establecen que los casos estén vinculados en cuanto al móvil, pero sí indican que los autores de los crímenes de los dos hombres y la mujer forman parte de la misma estructura criminal. Las pesquisas de la Policía sobre la presunta participación de esa organización en los tres asesinatos se derivaron de la captura de Kevin Alexander Padilla Bolat, alias Chory, la noche del 23 de diciembre de 2025 en los bordos de colonia Brisas de Expocentro. Padilla estaba sindicado como integrante de una estructura criminal dedicada al sicariato de alto perfil.

Con análisis balísticos y vídeos buscan pruebas científicas contra cartel

Durante la captura de Padilla, las autoridades decomisaron un fusil tipo AR-15, una pistola Five-Seven, una escopeta, dos granadas de fragmentación, así como cargadores y municiones de diferentes calibres. El viernes 16 de enero de 2026, agentes de la Dipampco capturaron a seis presuntos miembros del Cartel del Atlántico en el barrio El Benque de San Pedro Sula, incautándoles un arsenal de armas. Las autoridades identificaron a los capturados como Anzony Alfredo Rodríguez Lanza, Carlos Asunción Martínez, Juan Carlos Castellanos, Osman Aníbal Contreras, Frelyn Arita y Elmer Moisés Suazo Andara. También se les vincula con el asesinato de cuatro hombres ocurrido el 10 de noviembre de 2025 en un gimnasio del barrio El Calvario, Morazán, Yoro. Según lo informado, las armas decomisadas a los seis presuntos miembros del Cartel del Atlántico serán sometidas a pruebas de balística para determinar si se utilizaron en los asesinatos de Padilla, Velásquez, Juárez Santiago y en la masacre de Morazán.