El origen del Día de los Reyes Magos: por qué se celebra cada 6 de enero

Honduras

Esta celebración tiene su base en los relatos bíblicos contenidos en las Sagradas Escrituras, que narran la visita de unos sabios guiados por una estrella luminosa hasta Belén, lugar donde había nacido Jesús. Su propósito era rendir homenaje al recién nacido, reconocido como el “Rey de los Judíos”.

Cada 6 de enero , Honduras y numerosos países del mundo conmemoran el Día de los Reyes Magos, una fecha profundamente arraigada en la tradición cristiana que recuerda la adoración del niño Jesús por parte de los sabios de Oriente, también conocidos como Melchor, Gaspar y Baltasar.

Según la tradición cristiana, estos hombres siguieron la señal celeste hasta encontrar al niño, a quien ofrecieron oro, incienso y mirra, presentes cargados de simbolismo religioso que representaban realeza, divinidad y sacrificio.

Con el paso de los siglos, la Iglesia fue construyendo el significado simbólico de esta historia. Ya en el siglo IV, el número de los Reyes Magos se vinculó con distintos conceptos: la Trinidad, los tres continentes conocidos entonces, las tres razas humanas, las etapas de la vida y, finalmente, se les otorgó el título de reyes de Oriente, dejando atrás la denominación de magos.

Melchor pasó a representar a los pueblos europeos descendientes de Jafet; Gaspar simbolizó a los asiáticos descendientes de Sem; y Baltasar encarnó a los africanos descendientes de Cam. De esta manera se consolidó la fecha del 6 de enero como una celebración universal.

Esta festividad también es conocida como la Epifanía, término que significa revelación. Según la doctrina cristiana, marca el momento en que Jesús fue manifestado al mundo como Dios. El diccionario la define como "Manifestación evidente de una divinidad entre los seres humanos".

La Biblia describe este episodio de la siguiente manera: "Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos procedentes del Oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: '¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarle'".

Alarmado por la noticia, el rey Herodes consultó a los sacerdotes y maestros de la ley, quienes confirmaron que el Mesías debía nacer en Belén. Luego pidió a los sabios: "Cuando lo encontréis, avisadme, para que yo también vaya a adorarlo". Sin embargo, sus intenciones eran otras.

Al no recibir noticias de los magos, Herodes ordenó la matanza de los niños varones menores de dos años, un episodio conocido como la matanza de los Santos Inocentes. Advertidos en sueños, los sabios evitaron regresar donde el rey y tomaron otro camino de regreso a su tierra.

El Evangelio de Mateo relata que "la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde se hallaba el niño... Y arrodillándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra".